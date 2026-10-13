(AUDIO) Zilele Iașului: un protocol de colaborare semnat cu localități din statele vecine și activități culturale planificate

Cu ocazia Zilelor Iașului, va fi semnat un protocol de colaborare între municipiul Iași și localitățile Odesa și Soroca, din Ucraina, respectiv Republica Moldova.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că ediția din acest an a manifestării „Seara Valorilor”, care se va desfășura mâine, va include și o noutate – un moment „In memoriam”, dedicat cadrelor didactice care au decedat în ultimul an.

De asemenea, Esplanada Teatrului Național va fi amenajată ca spațiu liturgic pentru mâine, 14 octombrie.

Pregătirile au început, iar pelerinii vor avea acces pe gazonul din fața teatrului și în zona fântânilor, din care apa este evacuată.

Va fi protejat și acoperișul din sticlă al vestigiilor din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, descoperite în zonă.

Programul sărbătorilor include și un concert care va începe vineri, de la ora 18:00. Pe scenă vor urca Richard Clayderman, Julien Dassin, Gheorghe Zamfir și trupa Direcția 5.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă generată de I.A.)