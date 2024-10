(AUDIO) Vasluiul este în topul județelor cu cele mai mari scumpiri la alimente

Vasluiul este în topul județelor cu cele mai mari scumpiri la alimente.

Deși, la nivel local, sunt în plată printre cele mai mici salarii și pensii din România, scumpirile nu au ținut cont de această realitate socială.

Atât salariații cât și pensionarii sunt afectați în special de creșterea constantă a prețurilor la alimentele de bază, după a aflat corespondentul nostru, Vasile Geles:

Vox 1: Alimentele sunt cele mai scumpe, pentru că astea sunt de bază. Dacă nu ai ce pune în oală nu ai ce pune în farfurie, vă dați seama. O haină o mai iei, o mai speli, o mai cârpești. Dar dacă e oala goală.

Vox 2: Depinde de produse, pentru că sunt prețuri la anumite categorii de produse care probabil sunt sprijinite de stat, altele probabil mai puțin. Dacă e să individualizăm, aș putea să spun că în piață putem găsi prețuri rezonabile la producătorii locali. În momentul în care intervine adaosul comercial, deja vorbim despre un alt preț la aceeași categorie de produs.

Vox 3: Cheltuielile mele uzuale sunt în zona asta îmbrăcăminte, mâncare și câteodată, foarte rar la filme și spectacole de teatru.

Vox 4: Eu am o pensie, dar ce face cel de la țară, săracul? De ce nu ia produsele din țară și le ia de peste hotare? Ba că e pesta porcină, ba că e acum la oi. Ce cumpăr eu?, ulei, zahăr și atât, restul am la țară: o pasăre. una alta, dar restul și-a bătut joc Ăștia care stau la bloc ce să facem? Ne întindem, trebuie să ai grijă și de copii că am la școală nepoți.