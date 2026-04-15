Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) VASLUI: Consumul scade pe fondul scumpirilor

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 11:54

Creșterea prețurilor la carburanți, dar și majorarea taxelor și impozitelor locale au provocat o serie de schimbări în comportamentul de consum al persoanelor din județul Vaslui.

Datele recente arată o scădere a consumului în ultimele luni, tendință observată atât în magazine, cât și în sectorul serviciilor.

Conform specialiștilor, oamenii pleacă mai des la cumpărături însă achizițiile sunt mai puține și de strictă necesitate, iar frecvența ieșirilor la restaurant este mai redusă:

Vox 1: Păi de la scumpirea carburantului, toate produsele alimentare sau non-alimentare au suferit transformări destul de mari. Le resimțim.

Vox 2: Păi da, și majoritatea s-au scumpit. Și mâncarea, și tot.

Vox 3: În ultima perioadă, scumpiri, cam la orice, toate s-au scumpit, tot, tot. Și în primul rând, dacă scumpește motorina și benzina, automat crește tot prețurile în lanț. Da, da, asta e.”

Reprezentanții mediului de afaceri urmăresc atent această situașie, deoarece consumul reprezintă unul dintre principalii factori care influențează dinamica economiei.

Președintele Asociaţiei Patronale a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Vaslui, Ovidiu Copacinschi: ”Asta duce la scăderea producției, de asemenea duce la împuținarea sau slăbirea colaborării între agenții economici și bănci. Tot mai puțin agenții economici au acces la credite pentru a-și asigura baza de funcționare în continuare, ca să nu zic baza de dezvoltare, din cauza că aici ca să te dezvolți trebuie să investești, ca să investeți trebuie să ai bani.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

