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(AUDIO) Trei zile dedicate inteligenței artificiale și cercetării academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

(AUDIO) Trei zile dedicate inteligenței artificiale și cercetării academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 13:40 / actualizat: 21 octombrie 2026, 15:02

Un eveniment dedicat utilizării responsabile a Inteligenței Artificiale în domeniul cercetării a început, astăzi, la Iași.

Timp de trei zile, cadre didactice și studenți de la mai multe Facultăți ale Univesității „Alexandru Ioan Cuza” vor discuta cu reprezentanți ai industriei IT despre oportunitățile și limitele inteligenței artificiale în activitățile academice.

Organizatorul manifestării, Mihai Iosupescu, a declarat că, în această perioadă, va avea loc și lansarea oficială a clubului de cercetare în domeniul AI, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a UAIC.

Mihai Iosupescu: La această manifestare, în cadrul ARC AWARE, de pe data de 21 și 22, vom avea profesori de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Litere. Vom avea și niște reprezentanți din industrie și de la niște societăți de AI din Iași. Folosim mult aceste evenimente pentru a lansa și clubul de cercetare, care este un club care îi învață pe studenți să folosească AI în cadrul cercetării, atât AI-ul clasic, mai tehnic.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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