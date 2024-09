(AUDIO) Studenţii de la UMF Iaşi au creat o inimă artificială care ar putea „bate„100 de ani

Inima artificială concepută, proiectată și realizată de studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr T Popa „ din Iași trece în partea a doua a implementării proiectului, respectiv cel de realizare la scară naturală.

Reamintim că în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, echipa de la Iași a obținut marele premiu al unui concurs internațional, desfășurat în Statele Unite, și care presupunea realizarea unei inimi artificale.

Colectivul de la Iași s-a remarcat prin faptul că a folosit materiale foarte ușoare, iar inima artificială are o durată de funcționare de peste 100 de ani.

Astăzi, în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Universității “Grigore T Popa„ din Iași, managerul proiectului „Inimi artificiale„ Ionuț Nistor, a arătat că prototipul se află în fază avansată.

Ionuț Nistor: Este un proiect avansat și premiat exact cu acest titlu „ de cel mai avansat proiect la nivelul actual„ în această competiție studențească, un proiect care ne de speranță și în același timp va fi baza următoarei propuneri de finanțare, pe finanțare europeană, pentru construirea unui model care să poată fi implantat la animal. Este un model care sperăm că va fi în lucru începând din luna martie 2024.

La rândul său, coordonatorul proiectului, Alexandru Pleșoianu, a declarat că proiectul a fost înregistrat la OSIM, iar din acest moment se depun eforturi pentru a fi realizat din punct de vedere industrial.

Alexandru Pleșoianu: În acest moment suntem cei mai avansați, dar este o cursă lungă, de aproximativ 10 ani, pentru dezvoltarea unui astfel de produs, deci avem un avantaj temporar, va trebui să continuăm această muncă. Noi am fost mult mai avansați, iar după ce s-a terminat competiția studențească, am mers la standurile industriei și am pus acolo produsul pe care l-am realizat noi și era peste ceea ce există în industrie ca și concept, nu ca și realizare.

Proiectul „Inimii artificiale – MAVIS” are o susținere financiară de numai 1000 de euro, obținuți din sponsorizări și de 6,5 milioane de lei din partea Universității de Medicină.

La acest prototip au lucrat 30 de studenți de la toate Facultățile din cadrul Universității de Medicină din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai) FOTO radioiasi.ro)