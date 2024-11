(AUDIO) Romeo Vatră: Costurile operaționale energetice ale aeroporturilor s-au mărit de peste 20 de ori

Publicat de gabrielarotaru, 5 octombrie 2022, 12:35

Costurile operaționale energetice ale aeroporturilor din România s-au mărit de peste 20 de ori în urma izbucnirii războiului din Ucraina și a crizei energetice care a urmat.

Afirmația a fost făcută, astăzi, în cadrul lucrărilor Asociației Aeroporturilor din România de către Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași.

El a mai spus că Asociația Aeroporturilor va întocmi un document prin intermediul căruia vor fi solicitate ajutoare și compensații de la Guvern, deoarece aeroporturile nu pot suporta costurile energetice aferente.

Romeo Vatră: Aeroporturile fiind mari consumatoare de energie, am ajuns în situația în care trebuie să găsim soluții pentru că costurile pe care le vom avea până la sfârșitul anului nu vor putea fi suportate de către aeroporturi. Facem demersuri, iar astăzi chiar va fi unul dintre subiectele pe care le vom dezbate și vom căuta soluții, strategii de acțiune. Sunt costuri cu mult mai mari față de ce am avut până acum. Dacă până acum putem vorbi că am reușit, datorită traficului mare, să ajungem pe profit, în ultimele luni prognozele bugetare sunt sceptice, sunt pe minus.



(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)