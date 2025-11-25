Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) RO-ALERT în Vrancea: Avertizare privind posibila cădere a unor fragmente din spațiul aerian

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 10:31

Cetăţenii din mai multe localităţi ale judeţului Vrancea au primit, în această dimineaţă, mesaje RO-ALERT, privind potenţialul risc de cădere a unor fragmente din spaţiul aerian.

Autorităţile transmit că acestea au avut doar rolul de informare şi că, în judeţ, nu au fost probleme.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, Florin Olaru: În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuțeni, Corbița, Tânăsoaia, Boghești și Garoafa din județul Vrancea. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina. Mesajele RO-ALERT au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Vrancea.

Și locuitorii din județele Galați și Tulcea au primit mesaje RO-ALERT în această dimineață, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

Purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi Rebeca Popa:  În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Galați. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112.

(Radio Iași/ ISU VN/ FOTO AI)

