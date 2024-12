(AUDIO) Rezultatele alegerilor parlamentare în județele Moldovei

În regiunea Moldovei, PSD este pe primul loc în preferințele electoratului, atât la Senat cât și la Camera Deputaților, singurul județ care face excepție fiind Suceava, unde AUR s-a clasat pe locul întîi.

La Iași a fost finalizată numărătoarea voturilor, iar Constantin Mihai a făcut o sinteză a opțiunilor electoratului: La Camera Deputaților, PSD are 21,39%, iar la Senat 22,57%. Un scor sub 25%, la Iași, PSD a obținut doar în 1996, atunci când a pierdut alegerile. Acum, eșecherul politic fiind fragmentat, PSD obține o medie de 22% și locul I în județ. Pe locul secund, la Iași, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, formațiunea AUR – 21,39% și, respectiv, 17,34%. Asta înseamnă că, în județ, deocamdată, PSD obține trei voturi în Camera Deputaților și un vot în Senat, adică Alexandru Rafila, Bogdan Cojocaru și Marcel Popa la deputați, iar la Senat – rectorul Universității Tehnice, Dan Cașcaval. În județul Iași, AUR, la Camera Deputaților – două voturi Ciprian Paraschiv și fizicianul Siviu Gurlui, iar la Senat numărul doi din partid, Claudiu Târziu, dar care are deja statutul de parlamentar european, adică vine următorul de pe listă, Gabriela Dumitrescu. La Camera Deputaților, PNL – 14,59% și USR – 14,04% iar la Senat, USR e în față 15%, și mai apoi PNL – 14,72%. Fiecare are câte doi deputați și un senator. La PNL Alexandru Muraru și Alexandru Afloarei – deputați, și la Senat – Petrică Rusu, iar la USR – Marius Bodea senator reales, și Ștefan Tanasă și Monica Berescu la deputați. Eșalonul terț la Iași – SOS și Partidul Oamenilor Tineri. SOS – 7,66 la Camera Deputaților și 7,9 la Senat. POT 6% la deputați și 6,09% la Senat. Deocamdată SOS un deputat Elena Macovei, iar POT – tot un deputat Ancuța Irimia. La redistribuire, rămâne un vot pentru Camera Deputaților și un loc pentru Senat.

Și în celelalte județe ale Moldovei a fost finalizat procesul de numărare a voturilor la alegerile parlamentare.

În județele Neamț, Bacău, și Vrancea, PSD a cîștigat scrutinul legislativ cu procente cuprinse între 24 și 27%, iar în județele Botoșani, Vaslui și Galați a obținut peste 30% din voturi.

În schimb, în județul Suceava, AUR s-a impus cu peste 26% din opțiunile alegătorilor.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO prezenta.roaep.ro)