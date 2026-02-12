(AUDIO) Protest al studenților în Piața Unirii din Iași, împotriva măsurilor de austeritate

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 februarie 2026, 19:17

Câteva zeci de studenți au protestat în această seară în Piața Unirii din Iași, nemulțumiți de măsurile de austeritate ale executivului dar și față de amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților.

Organizatorul protestului, Paul Ciobanu: Noi am ieșit în stradă pentru că ne-am săturat să nu există echitate socială între clasa politică și cetățenii plătitori de taxe. Ne dorim reforma pensiilor speciale și să nu mai amâne CCR și să vină cu o decizie în cazul ăsta. Vrem transparență și democrație. Ni se pare că nu este normal ca anumite clase sociale să aibă beneficii față de altele. Vrem pensii egale pentru toată lumea și un trai mai bun.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)