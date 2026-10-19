(AUDIO) Nicio școală din municipiul Iași nu a solicitat modificarea programului după sistarea căldurii

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 15:40

Nicio școală din Iași nu a transmis solicitări pentru modificarea programului de desfășurare al orelor sau de suspendare a cursurilor, în urma sistării agentului termic la nivelul întregului municipiu.

Precizarea Inspectoratului Școlar Județean vine în contextul în care mii de ieșeni, dar și instituții publice au rămas fără apă și căldură după ce un incendiu a izbucnit sâmbătă la postul electric de alimentare al CET 1 Iași.

Purtătorul de cuvânt Inspectoratului Școlar Județean, Antonina Bliorț, a precizat că unitățile de întățământ au avut posibilitatea de a suspenda cursurile, însă niciuna nu a transmis, până acum, nicio solicitare în acest sens.

Antonina Bliorț: În condițiile acestui incendiu, Inspectoratul Școlar Județean Iași a solicitat ieri unităților de învățământ să analizeze cu atenție situația din fiecare grădiniță și școală în parte și să identifice soluții alternative pentru încălzirea spațiilor. Iar dacă astfel de soluții nu sunt identificate, să analizeze la nivelul unității și să decidă în Consiliul de Administrație dacă își continuă activitatea didactică. Până în acest moment, nu am avut nicio solicitare din partea vreunei unități de învățământ din municipiul Iași pentru suspendarea activității didactice.

Autoritățile au anunțat astăzi că specialiștii lucrează în regim de urgență pentru reluarea furnizării agentului termic însă ieșenii vor avea căldură, cel mai probabil, spre sfârșitul săptămânii. Probele de funcționare a instalațiilor de la CET 1 vor înceapă mâine seară, după ce, la Iași, va fi adus un transformator care să le înlocuiască pe cele afectate de incendiul produs sâmbătă după-amiază. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO imagine generată cu AI)