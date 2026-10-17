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(AUDIO) Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” are loc astăzi în mai multe orașe din țară. La Piatra Neamț, evenimentul începe la ora 17:00

(AUDIO) Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” are loc astăzi în mai multe orașe din țară. La Piatra Neamț, evenimentul începe la ora 17:00

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2026, 10:23

Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” are loc astăzi în mai multe orașe din țară. 

Ajuns la cea de-a douăsprezecea ediție, evenimentul atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor și asupra nevoii de protecție a victimelor.

La Piatra Neamț, marșul începe la ora 17:00, în zona Curții Domnești.

Președinta Asociației „Femei de Piatra” Alexandra Anastasiei a explicat, la Radio România Iași, obiectivele manifestației de la Piatra Neamț, dar și traseul care urmează a fi parcurs.

Alexandra Anastasiei: La Curtea Domnească, începând cu ora 17, pentru două ore, vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc zi de zi cu frica violenței. Dar vrem să tragem și un semnal de alarmă, pentru că ne dorim servicii publice funcționale, ceea ce în momentul de față nu prea se întâmplă. Vom avea un traseu cu plecare din Parcul Tineretului spre Bulevardul Mihai Eminescu, Bulevardul Decebal, ne întoarcem pe Republicii până în fața Teatrului Tineretului, acolo ne vom opri și vom avea și un moment de memorial pentru toate femeile și fetele care au fost ucise în acest an, sunt 31 la număr până acum. Din aceste 31 de cazuri de feminicid, în regiunea de nord-est sunt 17 cazuri, Iașul fiind pe primul loc cu 7, după care urmează Neamț și Bacău cu 3 fiecare.

Participanții sunt așteptați și în comuna băcăuană Valea Seacă, de la ora 13:00, la Centrul Comunitar.

În celelalte regiuni ale țării, manifestații sunt organizate la Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Baia Mare, Târgu Mureș și Mizil.

Iar în Capitală, marșul pornește la ora 15:00, din Piața Universității. (Radio Iași)

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