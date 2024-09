(AUDIO) Împrumut de 145 de milioane de lei pentru funcționarea CET 1 Iași

Astăzi, în ședință extraordinară, consilierii locali de Iași au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 145 de milionae de lei de la o bancă comercială, sumă necesară achitării gazului metan pentru funcționarea CET 1 Iași.

Primarul Mihai Chirica a declarat că banii sunt necesari pentru a asigura furnizarea agentului termic în școli, spitale și pentru aproximativ 20 de mii de apartamente ale ieșenilor:

Mihai Chirica: Unu, este o diferență mare dintre costurile de producție și tariful pe care îl aplicăm. Știți bine că încercăm de mai multe luni de zile să mai ajustăm acest tarif în vederea recuperării din costuri și, prin urmare, avem nevoie de bani pentru a întreține sistemul. Doi, nu avem resursele necesare pentru a pune la dispoziție 145 de milioane de lei. Avem de asigurat sume în co-finanțare, avem de asigurat sume pentru funcționarea sistemului public în general, și trei, sistemele publice, în momentul de față, nu sunt sustenabile din punct de vedere economic. Uitați-vă ce se întâmplă în orașe mari, cum ar fi Bucureștiul, Constanța, Timișoara. Ne ducem aici spre orașe mai mici, Focșani și altele, unde se trece prin același proces. Pe de altă parte, noi suntem conștienți de faptul că sistemele centralizate trebuie promovate și trebuie aduse în orașele mari și dezvoltate, ceea ce noi facem și discutam în timpul ședinței de Consiliul Local toate investițiile pe care le-am făcut, toate investițiile pe care le vom face, dar încă nu putem să aducem un tarif care să echilibreze în întregime costurile și, prin urmare, apelăm la această formulă a împrumuturilor. Credeți-mă, chiar dacă sună anacronic când vine să mulțumesc Guvernului că a aprobat din nou ordonanța de urgență privind posibilitatea de a face aceste împrumuturi, pentru că nu vedeam cum să ieșim din iarna care urmează.

Viceprimarul Răzvan Timofciuc s-a abținut la vot, precizând că împrumutul nu rezolvă situația încălzirii Iașiului pe termen lung și că este necesară o strategie în domeniu.

Răzvan Timofciuc: M-am abținut la acest proiect de hotărâre pentru că nu mi se pare normal ca un împrumut de o asemenea valoare să fi anunțat de pe o zi pe alta. Ieri am primit acest proiect pe email și este un împrumut care îndatorează Iașiul pe mulți ani. Cred că serviciul de termoficare are nevoie de un plan clar, concret, predictibil, în privința retehnologizării, pentru a putea ieși din această gaură fără fund și pentru a nu amaneta viitorul orașului cu împrumuturi exorbitante de an de an.

Proiectul de hotărâre care vizează realizarea împrumutului a fost votat de 17 consilieri, 6 au fost împotrivă, iar unul – Răzvan Timofciuc – s-a abținut.

Într-o viitoare ședință a CL Iași, primarul Mihai Chirica va supune, din nou, votului proiectul de hotărâre referitor la majorarea tarifului de furnizare a gigacaloriei.

În prezent, tariful de furnizare la Iași este aproape 300 de lei pe gigacalorie, în condițiile în care se acordă o subvenție de 139 de lei pentru fiecare gigacalorie.

Proiectul de hotărâre prevede o majorarea la 750 de lei a tarifului de furnizare a gigcalaroiei în Iași, dar din această sumă, pentru fiecare gigacalorie, se acordă o subvenție 350 de lei.

Dacă va fi aproba proiectul de hotărâre, consumatorii casnici vor simți o majorare de la 300 la 400 de lei.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)