(AUDIO) Ieșenii își doresc locuri de parcare, transport public modern și locuri de joacă pentru copii

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica a informat, astăzi, într-o conferiță de presă că, din propunerile centralizate de la cetățeni, reiese că aceștia doresc amenajarea de locuri de parcare, modernizarea transportului public, fluidizarea traficului auto și amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și pentru petrecerea timpului liber.

Bugetul Iașului pe anul în curs este de 1,9 miliarde de lei, în creștere cu 340 de milioane față de anul trecut.

În acest an, cei mai mulți bani vor fi alocați funcționării serviciilor, peste 870 de milioane, iar pentru dezvoltare, suma prevăzută este 600 de milioane de lei.

Mihai Chirica: Bugetul, așa cum l-am pronunțat, va fi mai mare, în ansamblul său, dar mai mic pentru investiții, pentru că partea de cheltuieli materiale ne va ocupa o mare parte din buget. Dacă anul trecut discutam de o pondere relativ egală – undeva la 50-50 între dezvoltare și funcționare – de data aceasta, este foarte clar că partea de funcționare ocupă mai mult din cei aproximativ 1,4 miliarde, circa 800 și ceva de milioane se vor duce către funcționale. Diferența rămâne pentru dezvoltare.

Sursele de finanțare pentru proiectele Iașului sunt fondurile europene, împrumuturile de la BERD, PNRR și sursa locală, a anunțat Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Patru surse, dar le voi da în ordinea priorităților: fonduri europene – cu proiecte în finalizare. Avem 25 de proiecte în derulare, multe din ele cu finalizare în acest an. Pe locul doi vor fi împrumuturile pe care le-am făcut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Eficiență Energetică, Cinematograful Dacia și capătul orașului, unde avem Depoul Dacia. Desigur, PNRR va fi a treia sursă pentru dezvoltare, pentru că, prin vizita domnului ministru Cseke Attila, a și avansat sumele pe care le va primi municipiul Iași – și va trebui să încheiem contractele până la sfârșitul acestui an și chiar să începem să derulăm din ele. Și sursă locală – de dezvoltare, cu care vom alimenta, parte din acești bani pentru spitale, cele 2 cu care avem proiecte în derulare. Parte din ei se vor duce către învățământ, și vrem să pornim în acest an și Școala Normală „Vasile Lupu”. Apoi, pentru celelalte proiecte pe care le inițiem din fonduri proprii – străzi, locuri de jocă pentru copii, ternuri/suprafețe de sport.

Pe de altă parte, în aceeași conferință de presă, primarul Iașului, Mihai Chirica, și-a exprimat dezacordul față de intenția de modificare a Legilor Administrațiie Publice Locale prin care se dorește ca mandatul persoanelor care vor ocupa funcția de secretar al Consiliului Local să coincidă cu cel al primarului în funcție.

Mihai Chirica a adăugat că schimbarea secretarilor odată cu cea a primarilor va produce un precedent periculos în România:

Mihai Chirica: Secretarii Consiliilor Locale trebuie să fie legați de menirea pe care au fost creați prin Codul Administrativ, să-și facă munca pentru comunitate – că sunt plătiți aproape ca primarii – și au niște responsabilități foarte clare, din care nu au voie să iasă. Secretarii Consiliilor Locale nu trebuie să facă politică – nu trebuie să fie legați decât de lege, nu de primari, nu de alți reprezentanți politici. Sigur că da, nu cred că am procedat foarte bine, cred că o dezbatere cu reprezentanții asociaților de secretari ar fi mai favorabilă pentru a putea face o reformă în Administrați și ar accelera acest act administrativ în favoarea cetățeanului în care fiecare să ne asumăm răspundera conform competenței legale. Este mai potrivit decât să începem o dezbatere fără miez.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)