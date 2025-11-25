Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”

(AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”

(AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 12:20 / actualizat: 25 noiembrie 2025, 16:11

La Iași, se desfășoară,  astăzi, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a șasea ediție a Forumului Educației România–Republica Moldova.

 

Manifestarea, organizată de Asociația Română de Literație, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, aduce la aceeași masă specialiști și profesioniști din educație din cele două țări. Tema din acest an este „Predarea și învățarea față în față cu inteligența artificială”.

Lucrările au fost deschise de invitatul special, profesorul doctor Mircea Miclea, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fost ministru al Educației.

El a declarat că odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate.

Mircea Miclea: Evident că inteligența artificială va produce o schimbare ecologică, adică o schimbare în toate sistemele, nu numai în sistemul educațional, și ea trebuie luată în seamă. În aceste condiții și predarea și evaluarea trebuie reconfigurate. Sunt unele lucruri care trebuie foarte serios reconsiderate, de exemplu mutarea accentului de pe evaluarea rezultatelor pe evaluarea proceselor, adică dacă eu îți dau să faci o compunere, tu poți să utilizezi inteligența artificială să îți faci compunerea, dar dacă eu nu evaluez doar compunerea pe care tu ai făcut-o, ci te întreb cum ai gândit ca să faci compunerea respectivă și îți dau notă în funcție de ce mi-ai spus că ai gândit, asta înseamnă că evaluez și antrenez un proces.

La Forumul Educației România–Republica Moldova de la Iași participă aproximativ  500 de cadre didactice și specialiști din cele două țări.

Evenimentul este deja o tradiție, acesta desfășurându-se de două ori pe an, toamna la Iași, iar primăvara la Chișinău, după cum a declarat Mariana Marin, președinta Asociației Generale a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova.

Mariana Marin: Toate edițiile forumului sunt pentru noi nu doar interesante, dar utile și imediat aplicabile la clasă. Este tradiția aceasta de a organiza forumul o dată la Chișinău, o dată aici, la Iași, mai mult decât prietenii profesionale, pentru că s-au început deja și schimbările la clasă. Noi ne-am propus de-a lungul timpului să abordăm ecosistemul în era digitalizată, iar inteligența artificială, cea care pe de o parte ne-a invadat și pe de altă parte este partenerul nostru de activitate, trebuie să o mai studiem, să știm cum o aplicăm la clasă, ca să ne ajute și bineînțeles, să vedem și riscurile.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 10:26

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași
Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:16

Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, marţi dimineaţă, două mesaje RO-ALERT pentru judeţul Galaţi în urma...

Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:13

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane şi să locuiască la o familie-gazdă. Aflat în Statele Unite,...

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:07

Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava

Șaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care...

Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:51

(AUDIO) Forumul Educației România–Republica Moldova începe astăzi la Iași

La Iași începe, astăzi, Forumul Educației România–Republica Moldova. Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, se va desfășura în Aula Magna a...

(AUDIO) Forumul Educației România–Republica Moldova începe astăzi la Iași
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:41

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru

Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate...

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:39

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate

Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor. Cele două ministere de resort urmează...

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 06:52

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus ieri în transparenţă instituţională programele şcolare conexe pentru disciplinele din...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal