(AUDIO) Iași: Forumul Educației România–Republica Moldova. Prof. dr. Mircea Miclea: ”Odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate”

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 12:20 / actualizat: 25 noiembrie 2025, 16:11

La Iași, se desfășoară, astăzi, în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a șasea ediție a Forumului Educației România–Republica Moldova.

Manifestarea, organizată de Asociația Română de Literație, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, aduce la aceeași masă specialiști și profesioniști din educație din cele două țări. Tema din acest an este „Predarea și învățarea față în față cu inteligența artificială”.

Lucrările au fost deschise de invitatul special, profesorul doctor Mircea Miclea, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fost ministru al Educației.

El a declarat că odată cu apariția Inteligenței Artificiale, atât predarea cât și evaluarea trebuie reconfigurate.

Mircea Miclea: Evident că inteligența artificială va produce o schimbare ecologică, adică o schimbare în toate sistemele, nu numai în sistemul educațional, și ea trebuie luată în seamă. În aceste condiții și predarea și evaluarea trebuie reconfigurate. Sunt unele lucruri care trebuie foarte serios reconsiderate, de exemplu mutarea accentului de pe evaluarea rezultatelor pe evaluarea proceselor, adică dacă eu îți dau să faci o compunere, tu poți să utilizezi inteligența artificială să îți faci compunerea, dar dacă eu nu evaluez doar compunerea pe care tu ai făcut-o, ci te întreb cum ai gândit ca să faci compunerea respectivă și îți dau notă în funcție de ce mi-ai spus că ai gândit, asta înseamnă că evaluez și antrenez un proces.

La Forumul Educației România–Republica Moldova de la Iași participă aproximativ 500 de cadre didactice și specialiști din cele două țări.

Evenimentul este deja o tradiție, acesta desfășurându-se de două ori pe an, toamna la Iași, iar primăvara la Chișinău, după cum a declarat Mariana Marin, președinta Asociației Generale a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova.

Mariana Marin: Toate edițiile forumului sunt pentru noi nu doar interesante, dar utile și imediat aplicabile la clasă. Este tradiția aceasta de a organiza forumul o dată la Chișinău, o dată aici, la Iași, mai mult decât prietenii profesionale, pentru că s-au început deja și schimbările la clasă. Noi ne-am propus de-a lungul timpului să abordăm ecosistemul în era digitalizată, iar inteligența artificială, cea care pe de o parte ne-a invadat și pe de altă parte este partenerul nostru de activitate, trebuie să o mai studiem, să știm cum o aplicăm la clasă, ca să ne ajute și bineînțeles, să vedem și riscurile.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)