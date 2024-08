(AUDIO) Iași: Bugetul pe anul 2023, mai mare cu 400 milioane de lei față de cel din 2022

Bugetul Iașiului pe anul 2023 se apropie de 2,2 miliarde de lei și este mai mare cu 400 de milioane față de bugetul anului precedent. El va fi supus aprobării plenului Consiliului Local în ședința de săptămâna viitoare.

Primarul Mihai Chirica a precizat astăzi, într-o conferință de presă, că prioritățile sunt reprezentate de finalizarea proiectelor care sunt finanțate prin Programului Operațional Regional și prin PNRR.

Din fonduri proprii, vor fi efectuate investiții de aproape 160 de milioane de lei.

Edilul a mai spus că va fi contractat un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru definitivarea lucrărilor de consolidare și modernizare a Cinematografului Dacia și reamenajarea depoului din Dacia.

Mihai Chirica: Bugetul pe care l-am propus către Consiliul Local în momentul de față este de circa 2,2 miliarde de lei. Față de anii precedenți, bugetul are o împărțire și, prin amendamentele pe care le-am introdus în cursul zilelor de ieri, aproximativ egală între cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare. Ponderea principală a cheltuielilor de dezvoltare pleacă din finalizarea POR-urilor, o mică parte din PNRR. Deci am angajat mai puțin de 20% din ceea ce a însemnat fonduri proprii, circa 158 milioane din împrumuturi de la BERD, pentru Cinematograful Dacia și pentru Depoul Dacia, de asemenea, o sumă cât prognozăm să cheltuim în acest an și o mică parte din programul Anghel Saligny, pentru că ele au desfășurare multi-anuală și nu vrem să angajăm mai mult decât prognozăm să cheltuim.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)