(AUDIO) Iaşi: Angajaţii Serviciului de Probaţiune continuă protestele; şapte dintre ei au intrat în greva foamei

Angajaţii Serviciului de Probaţiune din Iaşi continuă protestele generate de nemulţumirile salariale. Șapte dintre aceştia au intrat dimineață în greva foamei.

Ei spun că au ales această formă de protest în semn de solidaritate cu alţi colegi din ţară, aflaţi în greva foamei încă de pe 10 decembrie.

Protestatarii solicită recalcularea de urgenţă a salariului pe luna noiembrie şi punerea în plată a diferenţelor rezultate, raportat la plata deja efectuată în luna decembrie.

Constantin Mihai a stat de vorbă cu câțiva angajați de la Serviciul de Probațiune Iași aflați în greva foamei: S-a ajuns în această situație pentru că timp de mai bine de 8 ani de zile, solicităm o rectificare a ceea ce privește veniturile pe care consilierii de probațiune le au. Ne-a prins Legea unică de salarizare în 2017 cu veniturile calculate greșit. Direcția Națională de Probație n-a făcut niciun demers ca această greșeală să fie corectată și atunci noi ne-am adresat instanței, instanță care ne-a dat dreptate. Tot în urma unei sentințe câștigate, doamna Gorghiu, care este singurul ministru de altfel, care a dorit să pună în practică aceste sentințe – domnul Predoiu a refuzat cu îndârjire să facă acest lucru, cu toate că putea să-l facă – ne-a dat un ordin, un ordin în care ni se calculează corect salariile. Direcția Națională de Probațiune ne-a adus clarificări și ne-a spus că în decembrie vom primi salariul corect, pentru că avem un ordin semnat de către un ministru. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, tocmai pentru faptul că au apărut diferite informații în care se preconiza că un consilier de probațiune are niște salarii fenomenale, ceea ce ne-am dori cu toții. De altfel, vă pot prezenta aceste fluturași de salariu. Salariul acesta este al unei colege care are doar 2 ani vechime în probațiune și este de 3.700 lei, iar acesta este al colegei care are 22 de ani vechime, este pe gradul cel mai mare, n-are unde să se mai ducă de acum, asta e, până aici, și are 6.100 lei. Deci acestea sunt salariile noastre în plată. În acest moment nu câștigăm fenomenal, câștigăm ca o persoană care lucrează în construcții, un muncitor calificat.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)