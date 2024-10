(AUDIO/FOTO) Protest AUR în faţa Primăriei Iaşi cu sute de persoane

Câteva sute de manifestanți, membri și simpatizanți AUR, însoțiți de liderul partidului, George Simion au desfășurat, ieri la Iași mai multe acțiuni anticorupție.

În fața primăriei municipiului, George Simion i-a solicitat lui Mihai Chirica demisia din funcția de primar, catalogându-l pe acesta ca fiind o persoană coruptă.

Simpatizanții partidului au creat un lanț uman în jurul sediului Primăriei, iar apoi s-au deplasat într-un marș de protest, pe traseul Primaria Iași – Casa Modei – Piața Unirii.

Ultima parte a acțiunii a avut loc în piața Unirii unde s-a solicitat din nou demisia autorităților locale ieșene. George Simion: ”Am organizat astăzi la Iași un protest împotriva corupției, împotriva mafiei care sugrumă județele din Moldova. S-a văzut în cazul lui Dumitru Buzatu, felul în care a conduce discripționar un municipiu sau un județ aduce sărăcie, asta provoacă și Mihai Chirica în municipiul Iași. Faptul că Mihai Chirica a cumpărat pentru copilul lui de 1 an o vilă de 250.000 euro, faptul că are multiple dosare penale arată că acest Mihai Chirica este un baron. România nu are nevoie de baroni. Moldova nu are nevoie de baroni. Iașul nu are nevoie de baroni.”

Protestul de la Iași nu a fost autorizat de Primăria municipiului, evenimentele s-au desfășurat pe parcursul unei ore și nu au fost înregistrate incidente.

În replică, primarul Iașului Mihai Chirica, a spus că democrația nu înseamnă extremism: ”N-am rămas indiferent și n-am tratat cu lejeritate manifestarea pe care a propus-o AUR la Iași, într-un mod neautorizat, în stilul lor caracteristic, lucru care m-a bucurat. Vreau să le mulțumesc ieșenilor că au înțeles faptul că democrația nu se naște pe marginile acesteia, în zona extremă a extremismului, ci, dimpotrivă, ea trebuie fundamentată. Democrația nu se naște pe minciuni la nesfârșit și folosindu-se de tot felul de idei și atacuri, încercând să câștige simpatia, ci trebuie să se facă prin muncă, prin muncă asiduă. Nu toate partidele politice și nu toți oamenii politici și-au făcut datoria față de țară, dar cred că, cu înțelepciune și discernământ vom reuși să le rezolvăm și nu cu ură.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)