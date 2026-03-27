(AUDIO/FOTO) Ambulatoriu modern inaugurat la Spitalul „C.I. Parhon" din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 12:59

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului ”C.I. Parhon” din Iași a fost inaugurat, astăzi, în prezența oficialităților locale și județene.

Investiția, care a presupus supraetajarea unei clădiri cu multiple disfuncționalități aflată în curtea spitalului, a fost realizată în ultimii doi ani cu sprijin PNRR, proiectul având alocate fonduri de 5,5 milioane de euro, după cum a declarat managerul Spitalului Parhon, Bogdan Cojocaru: ”Un milion de euro este investiție din venituri proprii, un milion de euro este investiție cofinanțarea primăriei municipiului Iași, iar diferența de 4 milioane este din fonduri europene. Clădirea va deservi în viitor ambulatorul de specialitate al spitalului, va cuprinde specialitățile pe care noi le deservim, specialități din patologia renală, iar în scurt timp, sperăm cu aprobarea Ministerului Sănătății să obținem o nouă structură care să deservească și noi specialități.”

Prezent la inaugurare, primarul Mihai Chirica a arătat că ambulatoriul spitalului va găzdui, de asemenea, un laborator de genetică și va fi înființată și o secție pediatrică: ”Un lucru de noutate absolută, am făcut și o secție pediatrică pentru cei care suferă de boli rare, copiii care se duc ori spre transplant, ori spre dializă, care vor trece și pe aici pentru verificări suplimentare. Fiecare etaj își are independența sa funcțională pentru că abordează, dintr-o altă perspectivă, bolile renale, geriatria și boli rare și în felul acesta reușim să facem o gestiune mai atentă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere funcțional.”

Tot astăzi edilul Mihai Chirica a mai spus că primăria localității, împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie, au inițiat procedurile de preluare a Institutului Cantacuzino din Iași pe care doresc să-l transforme într-un centru de cercetări clinice.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

