(AUDIO) Dosarul „Skoda” intră la judecata pe fond. Primarul Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu

Dosarul Skoda în care este anchetat primarul Iașului, Mihai Chirica, pentru abuz în serviciu, a primit undă verde pentru judecata de fond.

Judecătorii ieşeni au respins toate contestaţiile formulate în acest caz, iar acțiunea merge mai departe în instanță.

Cercetarea penală a fost începută în 2014 la sesizarea Curţii de Conturi.

În dosar sunt acuzate cinci persoane de abuz în serviciu.

Dacă acestea vor fi găsite vinovate, aceștia riscă pedepse cu închisoarea între doi şi şapte ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Anul trecut, primarul Mihai Chirica afirma că va colabora cu judecătorii pentru a-și dovedi nevinovăția.

Constantin Mihai relatează: „Fostul şi actualul primar vor fi judecaţi pentru abuz în serviciu. În 2013 la Primăria Iaşi au fost cumpărate 4 autovehicule Skoda, erau înclouite cele vechi. Au fost cumpărate în sistem leasing. Conform unei Hotărâri de Guvern în 2013, din cauza lipsurilor financiare, li se interzicea autorităţilor locale achiziţionarea de vehicule. Cu toate acestea, Primăria Iaşi a cumpărat 4 maşini Skoda. În 2014 s-a sesizat Curtea de Conturi. Raportul a ajuns pe masa procurorilor. Au început cercetările. S-a încercat o eschivă ca maşinile să fie cedate Poliţiei Locale dar firma de leasing a avertizat că trebuiesc modificate termenii contractuali. Evident, nu se putea. Maşinile au rămas la Primărie. Procurorii au calculat: prejudiciul se ridică la aproape 500.000 lei. Faptele sunt din 2013, încă puţin şi se prescriu.”

Anunuțul de astăzi vine la o zi după ce procurorii DNA Iași au descins la sediul Primăriei și în alte puncte din municipiu pentru a ridica documente, într-un alt dosar care vizează afaceri imobiliare autorizate de administrația publică locală.

Într-o conferință de presă susținută la sediul Primăriei, edilul Mihai Chirica a precizat că așteaptă ca instituțiile statului să ofere un răspuns în această speță: „Toate documentele pe care, nu am cunoştinţă despre conţinutul în sine a acestora pentru că nu am avut timp să le citesc, am văzut doar informările făcute de colegii mei pentru care am luat o decizie şi cred că a fost o decizie foarte înţeleaptă şi rapidă de data asta, nu numai înţeleaptă, în sensul că am spus: „bun, ce a zis ăla – asta, ce a zis ăla – asta”, ia strângeţi tot ce găsiţi şi trimiteţi la Parchet, tot. Când? Mâine! şi am strâns toate, le-au înregistrat şi le-au trimis cu adresă, prin poşta specială şi au ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi. Tot ce am găsit, şi de la Poliţia Locală, şi de la noi şi de la Cadastru, de peste tot. Tot, inclusiv sesizarea din alte perspective pentru anumite lucruri. Astea sunt lucrurile pe care le-am făcut şi aştept ca toate instituţiile statului să-şi facă treaba.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)