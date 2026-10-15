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(AUDIO) Câștig în instanță pentru profesorii din Iași în cazul acordării sporului neuropsihic și compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuat

(AUDIO) Câștig în instanță pentru profesorii din Iași în cazul acordării sporului neuropsihic și compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuat
15 octombrie 2026, 16:30

Profesorii din Iași au câștigat în instanță acordarea sporului neuropsihic conform vechii legislații și compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuat.
Măsura vine după ce atât o ordonanță guvernamentală cât și o lege ulterioară au interzis explicit compensarea în bani a zilelor de concediu, o decizie catalogată de conducerea sindicatului drept un „abuz” legislativ.
Diferențele salariale rezultate vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației.
Deși autoritățile pot ataca decizia, reprezentanții sindicali anticipează că eventualul apel va fi respins.
În acest context, liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi, Laviniu Lăcustă, a avertizat că în perioada următoare vor apărea noi decizii similare în procesele aflate încă pe rol:
(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă generată de I.A.)
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