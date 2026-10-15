(AUDIO) Câștig în instanță pentru profesorii din Iași în cazul acordării sporului neuropsihic și compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuat

Peste 205.000 de credincioși au trecut pe la baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinajul se încheie astăzi

Astăzi se încheie pelerinajul de la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi reintrodusă în Catedrala Mitropolitană, pe...