(AUDIO) BACĂU: Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti (9 – 11 septembrie)

Publicat de gabrielarotaru, 8 septembrie 2021, 19:14

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Judeţul Bacău, sub patronajul Academiei de Stiinţe Medicale din România, organizează de mâine şi până la 11 septembrie cea de-a XVI-a Ediţie a conferinţei “Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti”.

Evenimentul va reuni practicieni din specialităţile medico-chirurgicale atât din ţară, cât şi din străinătate.

În cadrul conferinţei se vor realiza intervenţii chirurgicale transmise live şi un workshop de gastroenterologie digestivă terapeutică.

Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Adrian Cotârleț, a subliniat pentru Radio Iasi, care este tema din acest an.

Adrian Cotârleț: Tema ediției a 16-a a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești este ”Pacientul – punctul de întâlnire al performanței și experienței medicale”. Din păcate am trăit în ultimul an și jumătate momente foarte delicate cu această pandemie a COVID-ului și am găsit de bună cuviință să punem la punct acest subiect și să-i dăm cea mai mare importanță în actul medical, pacientul. De aceea am făcut mai multe invitații, peste 90 la sută dintre cei care vor participa sunt vaccinați sau vor veni cu un test COVID negativ în ultimele 48 de ore.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO medicalmanager.ro)