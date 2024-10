(AUDIO) A fost reluată furnizarea agentului termic, pe toate magistralele din municipiul Iași

A fost reluată furnizarea agentului termic, începând de astăzi pe toate magistralele din municipiul Iași. În ultimile 5 zile au fost în revizie arzătoarele de la CET 1 Iași.

Primarul localității, Mihai Chirica, a anunțat că în următoarele două săptămâni va continua revizia generală la CET 2 Holboca.

El a mai anunțat că se sistează furnizarea agentului termic către trei puncte termice din Copou, deoarece au mai rămas branșați foarte puțini consumatori și costurile de operare sunt foarte mari.

Mihai Chirica: Suntem într-un proces de revizie generală la CET din Holboca, atât la partea de cazane, cât și la partea de turbină, fiind și producător de energie electrică, dar și la partea de aprovizionare cu cărbune, benzile transportoare și celelalte dispozitive. Iar la CET de gaz s-au făcut reviziile la arzătoare. De asta s-a și oprit un pic furnizarea energiei termice pentru asigurarea apei calde menajere. Pentru că am făcut reviziile pe arzătoare, pe rețele nu sunt probleme, deocamdată, de niciun fel. O veste mai puțin bună este faptul că nu vom mai putea furniza energie termică din trei puncte din Copou, datorită faptului că au rămas foarte puțin consumatori, iar în iarna care a trecut, am consumat cam de 5 ori mai mult pe centrală, față de cât am recuperat de la consumatorii noștri și va trebui să le găsim o soluție alternativă de furnizare a energiei termice.

(Radio Iași/Constantin Mihai/Foto radioiasi.ro)