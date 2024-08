(AUDIO) Astăzi se deschide circulația pe varianta ocolitoare a Bârladului, din județul Vaslui

Astăzi se deschide circulația pe varianta ocolitoare a Bârladului, din județul Vaslui.



Noua șosea va permite traficului rutier de tranzit să ocolească municipiul și va fluidiza circulația spre și dinspre Vama Albița și frontiera cu Republica Moldova, a precizat directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Mugurel Laicu: ”Un obiectiv deosebit de important pentru Compania Națională de Drumuri, pentru Ministerul Transporturilor, dar și pentru bârlădeni și pentru toți moldovenii care tranzitează spre Dobrogea, spre Deltă, spre Capitală. Varianta de ocolire Bârlad are o lungime de 11,281km începe, practic, din rondul vechi care era la Tutova și se termină în rondul de la Simila. Am lucrat cu doi constructori, al doilea constructor, practic, a preluat această lucrare de la un procent de la 30-35% la sfârșitul anului 2022. Practic, dumnealor și-au făcut în mod exemplar datoria și într-un an și două luni practic au terminat această lucrare.”

Prezent la inaugurare, primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, a subliniat importanța unui astfel de obiectiv rutier pentru administrarea infrastructurii locale: ”Vom scăpa de traficul greu, vom avea și noi posibilitatea să reglementăm traficul în interiorul Bârladului. Economii imense la bugetul local pentru că traficul greu ne-a distrus timp de 32-34 de ani infrastructura din muncipiul Bârlard și va veni la pachet și cu creșterea calității aerului și multe, multe. ”



Centura municipiului Bârlad a avut nevoie de aproximativ șapte ani din momentul lansării licitației de proiectare pentru a ajunge la momentul inaugurării.



Valoarea investiției a fost de 132 milioane lei, iar la această lucrare au fost implicați doi constructori în perioade diferite. Radio Iași/Vasile Geles

Varianta Ocolitoare Bârlad se deschide joi, iar pe cei 11,28 kilometri se va putea circula de la ora 15:00, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

‘Varianta Ocolitoare Bârlad se deschide mâine! De la ora 15:00 se va putea circula pe cei 11,28 kilometri. Astfel, traficul rutier de tranzit nu va mai fi nevoit să traverseze municipiul Bârlad, iar circulaţia spre şi dinspre Vama Albiţa (frontiera cu Republica Moldova) se va desfăşura în condiţii mai bune’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că noua Variantă Ocolitoare are pe traseu trei intersecţii (DN24, DN24D şi DN24A), patru poduri, trei pasaje şi două parcări de scurtă durată.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)