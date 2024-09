Anul academic s-a deschis, astăzi, și la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași.

Rectorul instituției, Dan Cașcaval, a subliniat că admiterea din acest an a fost cea mai reușită din ultimele două decenii, iar studenții beneficiază de cel mai verde campus din România.

Dan Cașcaval: Am avut o concurență fără egal în ultimii 20 de ani, o concurență care practic a fost un inform distribuit la toate facultățile universității și spun aceasta pentru că, în afară de facultățile care în ultima vreme erau cumva consacrate unei concurențe ridicate, anul acesta am avut peste doi pe loc la studiile de licență și la celelalte facultăți, să spunem, mai puțin atractive în ultimii ani. De altfel, în sesiunea de admitere din toamnă, patru dintre facultățile noastre nici nu au mai scos locuri la admitere, pentru că și-au depășit capacitatea de școlarizare. De asemenea, privim cu optimist și cu încredere pentru că, iată, primim studenți într-un campus care este, noi spunem, sustenabil din punct de vedere al funcționării și al dezvoltării lui, un campus studențesc, poate cel mai verde campus studențesc din țară, care începând din acest an va avea și un sistem inteligent de trafic.

Rectorul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, a mai spus că se fac dermersuri pentru lansarea licitațiilor necesare, în vedere construirii unui nou cămin al Politehnicii.

Acesta va fi situat între Facultățile de Construcții și Automatizări Calculatoare și va fi destinat studenților doctoranzi.

Valoarea investiției se cifrează la patru milioane de euro, iar proiectul va fi finanțat de Compania Națională de Investiții. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)