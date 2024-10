ANM: Cod galben de ceață, până la ora 8:00

Toate județele din Moldova se află, până la ora 8:00, sub atenționare cod galben de ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Astăzi, vremea în Moldova va fi caldă pentru această perioadă, cu cerul temporar noros. În prima parte a zilei va mai ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime ale aerului vor oscila între: 16 și 19 grade.

(Claudia Ciornilă, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)