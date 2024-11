AlegeriLocale2020/Iaşi: Mihai Chirica şi Costel Alexe şi-au depus candidaturile pentru Primăria Iaşi, respectiv şefia CJ

Publicat de , 17 august 2020, 18:50

Primarul Mihai Chirica şi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, deputatul Costel Alexe, şi-au depus, luni, candidatura pentru Primăria Iaşi, respectiv, Consiliul Judeţean Iaşi, din partea Partidului Naţional Liberal.

Alături de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iaşi au fost prezenţi şi o parte dintre candidaţii pentru funcţiile de consilieri locali.

‘Iaşiul e oraşul şi judeţul care merită să aibă oamenii care să-l reprezinte cu adevărat, să-l transforme în continuare şi să-i ridice prestigiul la cotele pe care le-a avut în frumoasa istorie. Acest lucru nu se poate face decât printr-o echipă care crede în acest obiectiv. (…) Acest oraş nu este al primarului. Acest oraş este reprezentat prin acest primar dar este al cetăţenilor săi. Şi aşa trebuie să rămână. (…) Transmit un mesaj, am nevoie de o echipă. De o echipă de consilieri locali şi judeţeni. Alături de un preşedinte de Consiliu Judeţean de la PNL vreau să avem un dialog direct în guvernul României, iar pentru asta am nevoie de această echipă. Altfel voi rămâne doar un nume dar eu vreau să rămân o faptă împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean. Avem oameni noi în politică, oameni care nu depind de politică pentru că au profesiile lor, oameni cu care ne putem mândri. Daţi-mi voie să am această echipă lângă mine, ajutaţi-mă să am şi preşedintele CJ lângă mine şi vă promit eu în numele lor că vom face din acest municipiu şi acest judeţ ceea ce nu a fost niciodată: un lucru, un loc şi o faptă cu care să vă mândriţi‘, a declarat după depunerea dosarelor de candidatură primarul Mihai Chirica.

La rândul său, ministrul Costel Alexe, candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, a declarat după depunerea candidaturii că ‘2020 este anul în care e timpul Iaşiului’.

Alexe, care este şi liderul filialei ieşene a PNL, a declarat că echipa pe care o formează alături de primarul Mihai Chirica este ‘cea mai omogenă şi cea mai hotărâtă echipă să schimbe faţa judeţului nostru’.

‘E timpul Iaşiului pentru că eu cred că a trecut prea mult timp, timp în care s-au accentuat decalajele dintre estul şi vestul ţării, dintre estul şi vestul Europei. În momentul de faţă consider că timpul nu mai are răbdare. Ieşenii şi-au pierdut încrederea şi speranţa în ultimii ani pentru că au tot susţinut şi au tot votat oameni care au tot promis dar au uitat să mai şi facă. Noi în doar câteva luni de guvernare nu doar am deblocat proiecte ci avem şi rezultate concrete. Mă bucur foarte mult că astăzi PNL vine în faţa ieşenilor cu o echipă de consilieri municipali şi judeţeni de foarte bună calitate, oameni oneşti, oameni de bună credinţă, oameni care pun interesul cetăţeanului înaintea interesului propriu. Mulţumesc ieşenilor că în ultimii ani şi-au recăpătat încrederea în PNL, ne-au investit cu votul şi încrederea lor la alegerile europarlamentare, au susţinut un preşedinte Klaus Iohannis, au susţinut un guvern Ludovic Orban care a reuşit în doar câteva luni să recupereze toate termenele, proiecte, şi banii europeni pe care puteam să-i pierdem. Împreună cu această echipă şi partenerul meu primarul municipiului Iaşi vom duce proiectele de dezvoltare mai departe. Fie că vorbim de şoseaua de centură, Axa 3, Axa 4, Autostrada Unirii – sectorul Ungheni-Iaşi-Tg Neamţ, fie că vorbim de proiectul Autostrăzii A7 – de la Paşcani spre Ploieşti, fie că vorbim de modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi sau Spitalul Regional de Urgenţe vor fi prioritare pentru noi‘, a declarat ministrul Costel Alexe, candidatul PNL la Consiliul Judeţean.

La Primăria Iaşi primarul Mihai Chirica candidează pentru un nou mandat. Pentru funcţia de consilier local pe lista PSD sunt 34 de persoane, primii fiind preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România-filiala Iaşi, Liliana Pintilie, avocatul Eduard Boz, actual consilier local, Daniel Juravle, cadru didactic asociat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, medicul neurochirurg Bogdan Iliescu, cadru didactic la UMF Iaşi, consilierul local Ciprian Bostan, consilierul Călin Scripcaru, care este şi medic de profesie şi cadru didactic.

La Consiliul Judeţean Iaşi candidează ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, care este şi liderul PNL Iaşi. Pe lista pentru consilieri judeţeni se află omul de afaceri şi consilier judeţean Romeo Vatră, consilierul judeţean Liviu Bulgaru, directorul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi, tenorul Andrei Apreotesei, managerul Ateneului din Iaşi, politologul şi profesorul universitar Daniel Şandru, consilierul judeţean Constantin Şerban, consilierul judeţean Maria Cabalău, consilierul judeţean Sorin Afloarei.

