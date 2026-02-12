Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 05:58

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de act normativ se are în vedere, între altele, ‘clarificarea regimului juridic aplicabil preparatelor care conţin substanţe stupefiante ori psihotrope, stabilindu-se în mod expres excepţia pentru cele marcate cu simbolul * în tabelele anexei’.

Totodată proiectul vizează ‘reglementarea juridică a preparatelor care conţin mai multe substanţe stupefiante şi/sau psihotrope – prin instituirea regulii potrivit căreia acestea se supun regimului substanţei celei mai strict controlate’.

Prin acelaşi proiect se propune ‘responsabilizarea farmacistului – prin reglementarea expresă a faptului că în farmaciile cu circuit închis, farmaciile comunitare, farmaciile din unităţile aflate în structura ministerelor cu reţea medicală proprie, precum şi în oficinele comunitare rurale/sezoniere, activităţile care implică manipularea, prepararea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa substanţelor stupefiante şi psihotrope din Tabelele II şi III, pot fi desfăşurate exclusiv de către farmaciştii cu drept de liberă practică, care au încheiat un contract de muncă cu farmacia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea’.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede ‘actualizarea denumirilor instituţiilor – modificările operate în textul legii vizează exclusiv corelarea cu denumirile actuale ale autorităţilor competente, fără a aduce modificări de fond asupra regimului juridic aplicabil’.

În şedinţa de guvern va fi aprobat şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

‘În perioada decembrie 2023-martie 2024, în Jurnalul Oficial al UE au fost publicate două directive europene prin care se modifică MiFID II, respectiv Directiva (UE) 2023/2864 şi Directiva (UE) 2024/790, având ca scop o mai bună informare a investitorilor, asigurarea accesului facil şi structurat la date, îmbunătăţirea transparenţei pieţelor de instrumente financiare. Adoptarea proiectului de act normativ este necesară pentru asigurarea transpunerii legislaţiei europene. Neadoptarea proiectului de act normativ ar implica dezavantaje pentru piaţa de capital din România faţă de alte pieţe din UE, ar presupune nerespectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru UE şi ar atrage aplicarea de sancţiuni României legate de netranspunerea la nivel naţional a prevederilor legislaţiei comunitare’, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2023/1804 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE.

‘Măsurile propuse prin prezentul proiect de act normativ asigură conformarea cu angajamentele asumate de România prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 actualizat şi notificat Comisiei Europene, care prevede în cadrul fişelor de politici şi măsuri ţinte în orizontul anului 2030, creşterea numărului de puncte de reîncărcare electrică, pentru vehicule rutiere cu emisii zero, precum şi pentru instalarea de puncte de reîncărcare pentru vehicule rutiere pe hidrogen. Reglementările propuse prin prezentul act normativ vor reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin facilitarea accesului la fondurile europene şi prin atragerea de capital privat pentru investiţii’, conform notei de fundamentare a proiectului.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii.

Printr-o altă hotărâre vor fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ‘Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albiţa-Leuşeni’, judeţul Vaslui.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de 256.911.000 de lei, din care Construcţii+Montaj (inclusiv T.V.A.) 182.959.000 de lei.

Va fi aprobată, prin hotărâre, modificarea HG nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ‘Unifarm’ S.A..

Conform modificărilor propuse, ‘Compania Naţională ‘Unifarm’ – S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor şi de către consiliul de administraţie format din 3 – 5 membri’.

Pe agenda reuniunii figurează şi un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Executivul va aproba şi semnarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite cu privire la scutirea de vize de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu.

Printr-un alt memorandum va fi aprobată negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică referitor la privilegiile, imunităţile şi facilităţile acordate Organizaţiei.

Un alt memorandum supus aprobării în şedinţa de guvern vizează încadrarea măsurii ‘Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027’, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro