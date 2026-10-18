Luni, încep audierile în comisiile parlamentare în perspectiva votului de învestitură din plen

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 octombrie 2026, 11:16

Miniştrii propuşi să facă parte din echipa premierului desemnat Luca Niculescu încep mâine audierile în comisiile parlamentare în perspectiva votului de învestitură din plen programat pentru marţi după-amiază.

Pentru a fi validat, noul guvern format din social-democraţi şi independenţi, are nevoie de cel puţin 233 de voturi favorabile.

Susţinerea parlamentară ar urma să vină de la PSD, UDMR, minorităţile naţionale şi grupul Uniţi pentru România.

Ieri, şi PNL a decis să voteze pentru învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, dar va trece oficial în opoziţie.

Liderul partidului, Ilie Bolojan, a anunţat că este un vot de necesitate pentru a evita blocarea serviciilor publice. În schimb, USR şi AUR vor vota împotrivă.(Rador/ FOTO facebook Luca Niculescu)