(EXCLUSIV-INTERVIU) Alexandru Pleșoianu, despre prototipul românesc de inimă artificială, câștigător în SUA: ”companiile au fost devastate când au văzut că noi am venit cu un produs net superior, care este practic cel mai avansat concept din lume”. Emisiunea ”Weekend cu prieteni”

O echipă alcătuită din studenți și doctoranzi de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași a câștigat marele premiu, în cadrul Conferinței Societății Internaționale pentru Suport Mecanic Circulator, ce a avut loc la Dallas, Statele Unite ale Americii.

Concursul a presupus realizarea unui prototip de inimă artificială.

Pe lângă proiectul MAVIS, al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul universității ieșene, în marea finală, au mai participat alte șapte echipe.

Într-un interviu acordat în exclusivitate lui Horia Daraban, Alexandru Pleșoianu, doctor cu studii și expertiză extinsă în acest domeniu al medicinei cardiovasculare, coordonatorul echipei ieșene, a vorbit despre elementele care au scos în evidență prototipul de inimă artificială realizat la Iași.

Potrivit interlocutorului, proiectul românesc are un avans tehnologic de cinci ani față de ceea ce proiectează și testează, acum, marile companii.

Horia Daraban: Înainte de toate, domnule Pleșoianu, felicitări pentru premiu, pentru reușită.

Alexandru Pleșoianu: Mulțumesc foarte mult pentru interviu și pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și înainte, promovându-ne.

Horia Daraban: Cu ce sentiment, acum, după anunțarea echipei câștigătoare?

Alexandru Pleșoianu: Suntem foarte fericiți. Ne-am dorit foarte mult să ne facem țara mândră de noi, să demonstrăm că putem să facem acasă la noi, în Iași, ceva extraordinar, care să uimească pe toată lumea.

Horia Daraban: Cum s-a desfășurat competiția? A fost, pur și simplu, o prezentare a proiectului sau s-a mers și pe ideea de a folosi prototipul în practică, de a simula funcționarea lui?

Alexandru Pleșoianu: Da, a fost o competiție pe parcursul unui an întreg. Acum, la Dallas, a fost doar evaluarea proiectelor, evaluarea finală. Au mai fost niște etape intermediare. Este o competiție la care au participat studenți. La noi au fost de la toate nivelele de studii, de la doctorat până la licență. Și, în cadrul acestei evaluări finale, s-a prezentat proiectul.

A fost o prezentare pe scenă, în fața jurului și a celorlalte echipe, dar trebuia să demonstrezi anumite progrese, pe parcursul ultimului an, pe care le-ai făcut. Deci am avut înregistrări, am avut filmări și am avut prototipul cu noi.

Horia Daraban: Cu ce a ieșit în evidență soluția propusă de echipa de la universitatea ieșeană, comparând cu celelalte proiecte aflate în competiție?

Alexandru Pleșoianu: A fost singurul prototip funcțional dedicat inimii artificiale, nu un ”proof of concept”, ceva care doar să demonstreze anumite principii, ci un prototip de inimă artificială funcțional. Am fost, cred, cu vreo 5 ani în fața celorlalți, ca să fac o glumă. Deci toată lumea, juriul a fost uimit.

Nu le-a venit să creadă că noi am putut să facem într-un an ce companii care beneficiază de zeci de milioane de dolari finanțare au nevoie de câțiva ani, poate 5 ani. Deci nu este vorba numai de nivelul ăsta al competiției. Ne-am dus la companii care au investit 20 de ani în dezvoltarea produselor lor și au fost pur și simplu devastați să vadă că noi am venit cu un produs net superior, care este practic cel mai avansat concept din lume.

Horia Daraban: Mai exact, ce a apreciat juriul la capitolul soluții tehnice găsite?

Alexandru Pleșoianu: Dispozitivul nostru este durabil, nu are o anumită limitare, nu se uzează. Este un dispozitiv cu levitație magnetică, făcut din materiale biocompatibile, durabile. Este foarte simplu din punct de vedere al mișcării componentelor. Are o singură piesă care este antrenată în mișcare, deci prin aceasta câștigăm durabilitatea. Dispozitivele actuale au o durabilitate între șase luni și doi ani.

Al nostru poate depăși cu foarte mare ușurință 10 ani în exploatare. Are dimensiuni atât de mici, să spunem, încât poate fi implantat pe aproape toată plaja de pacienți, de la pacienți pediatrici până la cei mai mari pacienți, asta, comparativ cu celelalte dispozitive, care pot fi implantate, cele de pe piață vorbesc, numai în pacienți de talie mare, iar la femei nu pot fi implantate.

Deci nu este accesibil pentru foarte mulți pacienți această tehnologie în acest moment. Referitor la celelalte echipe care au participat, nu poate fi implantat ce au făcut ei, nici măcar pe un animal de talie mare. Deci aveau o dimensiune cât, să spun, un aparat de cafea, când inima noastră artificială este de dimensiunea pumnului unui copil. Dar mai vin și alte beneficii.

Bineînțeles, prin faptul că există această levitație magnetică se reduce riscul de apariție a unor efecte secundare, deoarece nu este stresat sângele și nu reacționează la fel ca la elementele din componența celorlalte soluții pe care le cunoaștem.

Am dezvoltat și un sistem de alimentare wireless a acestui implant. Deoarece este foarte eficient energetic, poate fi alimentat cu ușurință wireless și am și demonstrat aceasta. Am venit cu acest dispozitiv. Nu are nimeni așa ceva și nu vorbesc de echipele de studenți.

Deci am primit invitații de la Texas Heart Institute, ne-au văzut, ei au deja un proiect în derulare și au spus ”veniți la noi să facem testele pe animale”. Germanii de la Cardiovascular Ingineering ne-au oferit gratuit laboratorul lor. Ne-au spus ”veniți la noi și faceți teste de hemocompatibilitate”.

Deci toată lumea a fost uimită de nivelul la care am ajuns. Noi nu ne-am dat seama, până să mergem acolo. Ne-am așteptat ca și ceilalți să fie la același nivel. Numai că a fost o surpriză uriașă să vedem că suntem cel mai avansat proiect din lume.

Horia Daraban: Premiul este punctul final al proiectului, domnule Pleșoianu?

Alexandru Pleșoianu: Nu, premiul este doar o mică fereastră care ne deschide către lume, către voi să ne susțineți în continuare. Fiecare cu ce face, meseria lui. Nu este proiectul nostru, este proiectul întregii țări. Ne-au ajutat toți oamenii din jurul nostru. Nu este doar meritul nostru.

Noi n-am fi putut să facem asta singuri. Au fost colegi, nu mai spun de familie, Universitatea, oameni simpli de pe stradă, companii din Iași sau din alte localități, din Constanța, din București, din Cluj, care ne-au ajutat cu ce au putut, unii cu materiale, alții cu bani pentru a cumpăra echipamentele de care aveam nevoie.

Și este doar începutul, doar începutul, deoarece avem nevoie de timp să facem testele. Vom merge la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, în perioada următoare, să facem niște teste acolo, cu echipamentele pe care le au ei, deci aprobate, echipamente care pot fi luate în considerație și să optimizăm prototipul nostru pentru a putea face testele de hemocompatibilitate, cum reacționează sângele în contact cu acest dispozitiv.

Horia Daraban: Ca un element de culoare, să spunem că inima artificială concepută la Iași nu se aude, nu are puls.

Alexandru Pleșoianu: Da, este o inimă care nu are puls, pentru că așa vrem noi, dar ea poate face puls, poate face orice doar din software, poți să o adaptezi, să facă ce vrei tu. Poți crea pulsul artificial, deci în nu modul în care o face inima naturală, ci modulând viteză de rotație, dacă vom considera că este un beneficiu pentru pacienți.

Cu toate că, până acum, s-a demonstrat la alte dispozitive că nu aduce un beneficiu realizarea unui puls artificial. Dar noi vom testa asta și vom putea realiza și pulsul, care este de bun simț, care ar trebui. Dar vom avea în vedere să evaluăm, să vedem cum este cel mai bine pentru pacienți.

Horia Daraban: Astfel de proiecte necesită echipe ample și, ați spus dumneavoastră, de la studenți de licență până la doctoranzi. Cum se vede viitorul acestor tineri, prin prisma reușitei la care au contribuit?

Alexandru Pleșoianu: Au un drum în față lung, din fericire, și foarte frumos. Toți au crescut imens în ultimul an. Deci a fost foarte intensă această experiență, au învățat foarte multe lucruri. La început, nu știau absolut nimic și le-am spus ”nu trebuie să știți nimic, doar veniți aici și munciți” și, acum, au ajuns la Conferința Internațională de Suport Mecanic Circulator să explice unor somități în domeniu cum funcționează și ce au făcut ei pentru cea mai avansată inimă artificială din lume; niște studenți, după un an de muncă intensă.

Horia Daraban: În cazul dumneavoastră, pentru că tot vorbeam de drum, unii ar putea să spună: ce mai căutați în România? Nu e străinătatea, chiar și din punct de vedere profesional, mai ”dulce”?

Alexandru Pleșoianu: Nu, în niciun caz. Noi l-am făcut în România și nu am fi făcut lucrul acesta, dacă eram în altă parte. Ne-am motivat să facem ceva extraordinar la noi în țară. Eu am petrecut trei luni din vară în Aachen Cardiovascular Ingineering pentru a învăța niște lucruri esențiale și care ne-au ajutat imens.

Dacă trebuie, să mergem în America, să facem, să promovăm. Noi nu facem produsul ăsta pentru România doar, îl facem pentru întreaga lume, dar îl vom face în România. Vom rămâne în România să facem acest produs și îmbrățișăm întreaga lume cu toată dragostea. Nu ne vom închide în România.

Horia Daraban:Așadar, primul transplant cu inima artificială proiectată la Iași, pe când, domnule Pleșoianu?

Alexandru Pleșoianu: Asta e o întrebare foarte bună, deoarece mă întreabă familia și oamenii din jur: ”ei, ce zici? Ești mândru de ce ai făcut, cum te simți?” Și spun ”când o să facem primul transplant, o să zic gata, iau o pauză”. Probabil, avem nevoie de cinci ani într-un mod optimist, dacă merg lucrurile așa cum au mers până acum; dar din ce văd merg și mai bine. Am primit felicitări din întreaga țară și cred că ne vor sprijini oamenii să putem să ținem echipa asta.

Ați spus înainte dacă pleacă în afară. Ei nu vor să plece în afară, ei vor doar să poată supraviețui, să poată să-și cumpere de mâncare și să continue munca asta pentru că recompensa le va veni la final. Nu rămâne nerăsplătit acest efort.

Noi vrem să facem un start-up, să facem o companie, la un moment dat, când vom fi suficient de independenți și atunci își vor putea lua beneficiile, fiind parteneri în această companie prin care, dacă ajungi să fii invitat la Texas Heart Institut, care este Ierusalimul în domeniul cardiovascular, atunci compania ta valorează din start zeci de milioane de dolari. Este o validare extraordinară.

Horia Daraban: Reușita aceasta a echipei dumneavoastră vine cu un mesaj pentru oameni, în ideea de a persevera, de a nu renunța?

Alexandru Pleșoianu: Exact, asta este cheia succesului. Nu renunța niciodată. Ne-a fost greu și aici când am ajuns, dar nu ne-am lăsat. Ne-a fost greu pe parcursul acestui an, dar nu ne-am lăsat. Am perseverat și mai este încă un element, care este secret al echipei noastre: dacă vorbești de cineva, vorbește numai de bine, asta ți se va întoarce. Și noi am apreciat pe toți oamenii din jurul nostru, pe toți profesorii, pe toți cu care am intrat în contact.

Am văzut partea bună a paharului și asta ne-a oferit bunătate înapoi și ne-a oferit sprijin. Deci încurajez pe toată lumea să-și urmeze visele și să aibă atitudinea asta bună și să vadă lumină din cei din jur și că oamenii sunt ceea ce-i mai important în jurul nostru.

Interviu realizat de Horia Daraban.