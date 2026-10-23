Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 octombrie 2026, 13:55

Curtea de Apel Bucureşti a admis, vineri, contestaţia depusă de DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână în arest preventiv.

Iniţial, completul de judecată a fost format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache, care au avut însă opinii diferite în acest caz, astfel încât s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea în componenţa acestuia a unui al treilea magistrat, respectiv Andreea Ionescu. Aceasta din urmă a înclinat balanţa în sensul menţinerii lui Georgescu în arest preventiv.

‘Admite contestaţia formulată de DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. Desfiinţează în totalitate încheierea contestată şi, pe fond, rejudecând: respinge ca neîntemeiată cererea intimatului – inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Definitivă’, se arată în decizia CAB.

În timpul desfăşurării procesului, situaţia de la CAB a devenit tensionată după ce aproximativ 500 de susţinători ai lui Călin Georgescu au blocat traficul pe Splaiul Independenţei.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

În esenţă, judecătorul a invocat ‘circumstanţele personale’ favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.

De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)