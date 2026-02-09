Ascultă Radio România Iași Live
FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA-NEAMȚ, ediția a XXXVII-a – Concursul de Dramaturgie „Eduard Covali“, ediția a II-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 16:01

În perioada 10-17 mai 2026 va avea loc ediția a XXXVII-a (37) a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț, cu tema Teatrul – un dincolo prezent, reunind unele dintre cele mai importante creații teatrale ale momentului, care propun viziuni regizorale puternice.

Malraux declara că „arta și cultura sunt cuceriri înverșunate ale omului pentru a înălța în fața realității o lume care nu-i aparține decât lui“. Parafrazându-l pe marele scriitor, îndrăznim să afirmăm că, dintre toate formele care au captat partea lor de insesizabil a realității, teatrul a contribuit covârșitor la impunerea prezenței acelei alte lumi. A încerca să aduci în discuție diversele grade de aparență a realului, a acționa voluntar asupra relațiilor dintre lucruri, a contribui la efortul de a da un sens existenței, toate acestea sunt acte de comuniune, de solidaritate prin creație artistică cu întreaga omenire – Paul Chiribuță,  curatorul și directorul Festivalului de Teatru Piatra-Neamț.

Totodată, deschidem sesiunea de înscrieri pentru Concursul de Dramaturgie „Eduard Covali“, ediția a II-a.
Criterii de înscriere:
• Pot fi înscrise în concurs texte dramatice originale, nemontate.
• Este necesar ca autorul/autoarea textului înscris în concurs să facă parte din echipele artistice ale teatrelor profesioniste din România (dramaturg, actor, regizor, scenograf etc), experiența lucrului la scenă fiind obligatorie.
Textele vor fi trimise pe adresa de email ttliterar@gmail.com, însoțite de următoarele date: nume, prenume, număr de telefon.
Data limită: 5 aprilie 2026.

Textele selectate vor fi dezvoltate în ateliere de dramaturgie, împreună cu actori din trupa Teatrului Tineretului. Aceste ateliere se vor desfășura în cadrul ediței din acest an a Festivalului de Teatru Piatra-Neamț. În urma atelierelor, unul dintre aceste texte va fi ales pentru a fi montat pe scena Teatrului Tineretului.

