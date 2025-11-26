Ascultă Radio România Iași Live
Ecouri românești la Musikverein din Viena

Ecouri românești la Musikverein din Viena

26 noiembrie 2025

Duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 15:30, celebra Sală de Aur a Musikverein din Viena, recunoscută drept una dintre cele mai importante scene ale muzicii clasice mondiale, a găzduit concertul extraordinar „Donau Rhapsodien”.

În fața unei audiențe numeroase și selecte, publicul călduros a creat o atmosferă deosebită, amplificând emoția evenimentului organizat de Ateneul Național din Iași și sponsorul oficial Iulius Group.

Concertul a adus în prim-plan Orchestra Operei Naționale Române din Iași, aflată sub bagheta dirijorului Mihail Agafița, Artist al Poporului, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Serghei Lunchevici” din Chișinău, și cei 3 Tenori ieșeni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, oferind publicului vienez o experiență artistică de excepție.

Programul muzical a inclus creații semnate de remarcabili compozitori români: Ciprian Porumbescu, Eugen Doga, Paul Constantinescu, Béla Bartók, George Enescu, Iosif Ivanovici, Constantin Rusnac; dar și internaționali: Manuel de Falla, Arturo Márquez, Lucio Dalla, Tomaso Albinoni, Giacomo Puccini și Eduardo Di Capua.

Evenimentul dedicat celebrării Zilei Naționale a României la Viena a fost susținut cu sprijinul Asociației „Mihai Eminescu” din Viena, Ambasadei României în Austria, Institutului Cultural Român din Viena, Ministerului Culturii și Primăriei Municipiului Iași.

