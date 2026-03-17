Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 06:11

Comisiile pentru Cultură ale Parlamentului au dat, luni, aviz favorabil bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune, în forma primită de la Guvern.

Președintele-director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Cristian Schwartz, a subliniat că, deși bugetul a primit o mică majorare, nu vor putea fi acoperite cheltuielile curente de funcționare a societății.

Nu vreau să repet aici misiunea instituției noastre publice și cadrul legal de funcționare arhicunoscut.

Dar vreau să amintesc aici principalele cheltuieli ale Societății Române de Radiodifuziune, pentru salariile de bază, pentru colaboratori, pentru plata serviciilor de transmisie a programelor radiofonice, funcționarea postului Radio Chișinău, funcționarea Direcției Formații muzicale, cheltuieli cu deplasările interne și externe, bunuri și servicii, achiziții, bunuri specifice activității noastre, evident, utilitățile, despre care vorbim cu siguranță mai mult pentru că prețurile cresc, plata drepturilor de autor, organizarea de evenimente, aici mă refer și la Târgul de Carte Gaudeamus Radio-România și la Caravana Târgului de Carte, dar și la Festivalul de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova și, evident, plata cotizațiilor către organismele internaționale din care facem parte.

Bugetul anul acesta este față de 2025, într-o creștere mică de 4%, respectiv, cu 18 milioane de lei, de la 452 milioane la 470 milioane de lei. Și chiar dacă în anul 2026 nu vor fi și alte creșteri de tarife determinate de creșterile la utilități, servicii de emisie mai ales, programe de radio, din fondurile alocate pentru anul 2026, din 470 de milioane lei, nu vom putea acoperi cheltuielile curente de funcționare ale societății.

Și vreau să mă refer aici doar la trei elemente din bugetul nostru. Cheltuielile pentru serviciile SNR se ridică la 36%, salariile sunt la 62%, din care însă 10% merg în direcția celor șase formații muzicale pe care le avem. Sunt ambasadorii noștri culturali și ar fi extraordinar de bine dacă am reuși să sprijinim și acest segment de cultură foarte important în cadrul Societății Române de Radiodifuziune.

Avem posturile noastre naționale, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio-România-Muzical, Antena Satelor și Radio 3 Net – Florian Pitiș, avem posturile de radio regionale, Radio România Internațional și Radio România Chișinău. Avem Agenția de Presă RADOR și vorbim despre formațiile muzicale, sunt convins că știți, pe lângă Orchestra Mare, Orchestra Națională Radio, avem și Orchestra de Cameră, avem Big Band, Orchestra de Folclor, Corul Academic și Corul de Copii, Editura Casa Radio cu o producție impresionantă, și, nu în ultimul rând, repet, Târgul de Carte Gaudeamus Radio România.

