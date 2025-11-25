Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 07:41

Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate de corespondentul RRA, spun că executivul comnitar va îngheţa procedura pentru deficit bugetar excesiv deschisă pentru România.

Bogdan Isopescu relatează: Prima semnificaţie a acestui anunţ este că, în analiza Comisiei, măsurile fiscale luate de Guvernul de la Bucureşti funcţionează şi vor reduce deficitul bugetar în termenii şi anii asumaţi, adică până în 2031, când ar trebui să ajungem la sub 3% din PIB. Vestea în sine este una bună, pentru că riscul României de a pierde fonduri europene este şi el îngheţat, iar acum Comisia nu va face recomandări Consiliului pentru a merge mai departe cu măsuri mai dure la adresa ţării noastre. Pe de altă parte însă, procedura în sine nu dispare, ci este doar oprită până la următoarea evaluare, cea din primăvără, unde, din nou, Comisia va analiza dacă Guvernul României continuă pe aceeaşi cale a reducerii deficitului, iar această procedură de evaluări şi recomandări simultane va continua până în momentul în care ţara noastră va aduce deficitul la sub 3% din PIB. Este o procedură sub care se află alte opt state membre, însă România avea situaţia cea mai gravă din cauza celui mai mare deficit bugetar din Uniune, acum pentru prima dată în scădere după mai mulţi ani. În paralel, Parlamentul European va vota raportul pentru Programul Industriei Europene de Apărare. Este un proiect propus de Comisie şi care vizează finanţarea industriei de apărare, dar şi colaborarea între statele membre, pentru ca în final să existe o producţie solidă în domeniu, iar aceasta în coordonare cu NATO. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)