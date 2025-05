Cătălin Predoiu: Căutăm un premier care să răspundă tuturor provocărilor momentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2025, 17:10

Liberalii vor continua pe linia pe care au început şi vor căuta un premier care să răspundă ‘provocărilor momentului’, a anunţat luni preşedinte interimar al PNL, Cătălin Predoiu.

El a precizat totodată că la şedinţa conducerii PNL, reunită astăzi, se vor discuta teme legate de campania prezidenţială, turul doi al alegerilor prezidenţiale, respectiv despre cei doi candidaţi care au rămas în cursă.

Un al doilea subiect va fi cel legat de poziţia PNL faţă din guvernare.

‘O să plec în ambele discuţii de la principiile noastre, de la valorile noastre, de la logica politică şi bun simţ politic de a continua în noul context, faţă de prezidenţiale, pe linia pe care am început. Acum însă sunt alţi candidaţi în discuţie. Şi sigur că trebuie concretizată această poziţie, clar. Dar aceste detalii vi le voi da după. (…) Am avut multe discuţii în coaliţie astăzi şi am convenit ca să propunem birourilor fiecare partid, la rândul său, aceste subiecte spre dezbatere şi să anunţăm deciziile luate după. (…) Căutăm un premier care să răspundă tuturor provocărilor momentului’, a subliniat Predoiu.

El a adăugat că părerea sa personală ‘este foarte clar conturată în legătură cu prezidenţialele’: ‘Cred că trebuie să continuăm pe acelaşi drum, pe acelaşi valori euroatlantice, pentru stabilitatea României. Şi evident că acest lucru trebuie discutat în interior şi decis’. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)