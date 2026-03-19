Buget2026/Sorin Grindeanu a convocat şedinţa coaliţiei, astăzi, la Parlament

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 06:45

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o şedinţă a coaliţiei de guvernare pentru joi dimineaţa, la ora 10:00, în biroul său de la Camera Deputaţilor.

Potrivit unor surse social-democrate, Sorin Grindeanu i-a invitat pe liderii celorlalte partide din coaliţia de guvernare, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, pentru a discuta despre proiectul de buget pe anul 2026.

Miercuri, dezbaterile s-au blocat în Comisiile parlamentare de buget-finanţe, după respingerea amendamentului PSD cu privire la măsurile sociale.

În mod normal, şedinţele coaliţiei de guvernare se desfăşurau la Palatul Victoria.