Botoşani: Percheziţii în oraşul Ştefăneşti; este vizată şi Primăria

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 07:25

Poliţiştii din Botoşani efectuează, vineri, percheziţii la locuinţele unor persoane fizice, dar şi la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Neniscu.

Potrivit sursei citate, sunt puse în aplicare 11 mandate de percheziţie într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, fals intelectual, sustragerea sau distrugerea de probe şi complicitate la sustragerea sau distrugerea de probe.

‘Pe raza întregului oraş sunt efectuate verificări pe toate liniile de muncă aflate în competenţa Poliţiei Române, dintre care amintim rutieră, arme, economic, ordine publică. Pe toate arterele rutiere sunt instituite filtre pentru verificarea legalităţii conducătorilor auto şi a bunurilor pe care le transportă. În acelaşi context, sunt puse în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară la persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni’, a precizat oficialul IPJ.

La această operaţiune participă peste 100 de forţe de ordine, poliţişti şi jandarmi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro