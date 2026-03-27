Botoşani: Percheziţii în oraşul Ştefăneşti; este vizată şi Primăria

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 07:25

Poliţiştii din Botoşani efectuează, vineri, percheziţii la locuinţele unor persoane fizice, dar şi la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Neniscu.

Potrivit sursei citate, sunt puse în aplicare 11 mandate de percheziţie într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, fals intelectual, sustragerea sau distrugerea de probe şi complicitate la sustragerea sau distrugerea de probe.

‘Pe raza întregului oraş sunt efectuate verificări pe toate liniile de muncă aflate în competenţa Poliţiei Române, dintre care amintim rutieră, arme, economic, ordine publică. Pe toate arterele rutiere sunt instituite filtre pentru verificarea legalităţii conducătorilor auto şi a bunurilor pe care le transportă. În acelaşi context, sunt puse în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară la persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni’, a precizat oficialul IPJ.

La această operaţiune participă peste 100 de forţe de ordine, poliţişti şi jandarmi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași
Prim plan joi, 26 martie 2026, 12:20

(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași

(VIDEO) NEWS ALERT: O ambulanță a luat foc în mers în loc. Strunga, jud. Iași
Incendiu la o ambulanță, în localitatea Strunga Pompierii au...

Curtea Constituţională: Legile bugetului – constituţionale
Prim plan joi, 26 martie 2026, 11:52

Curtea Constituţională: Legile bugetului – constituţionale

UPDATE – Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026...

Creşte numărul de locuri în creşele din municipiul Iaşi
Prim plan joi, 26 martie 2026, 11:12

Creşte numărul de locuri în creşele din municipiul Iaşi

Iaşiul va avea disponibile aproximativ 1.200 de locuri în creşe, capacitatea fiind mărită odată cu darea în funcţiune a celei de-a...

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă
Prim plan joi, 26 martie 2026, 10:17

Informare meteo: Intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, la munte ninsori și strat de zăpadă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 26-03-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : Conform...

Prim plan joi, 26 martie 2026, 08:44

MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit în România, la 4 km de graniţă

O dronă militară a pătruns 4 kilometri în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Parcheş, după ce a fost...

Prim plan joi, 26 martie 2026, 08:29

Neamţ: Depăşirea neregulamentară – cauza accidentului soldat cu patru morţi şi trei răniţi, de la Dulceşti

UPDATE – Depăşirea neregulamentară este cauza accidentului rutier soldat cu patru morţi şi trei răniţi care s-a produs, miercuri seara,...

Prim plan joi, 26 martie 2026, 06:41

Ordonanța privind carburanții ar putea fi adoptată într-o formă nouă

Guvernul ar urma să adopte joi ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților într-o formă nouă....

Prim plan joi, 26 martie 2026, 06:32

Şedinţă de guvern/OUG privind SAFE, pe agendă; ar putea să fie adoptate şi măsurile privind carburanţii

Guvernul urmează să modifice joi OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai...

