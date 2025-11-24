Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Scandal la Facultatea de Drept de la UAIC Iași! Lectorul Alexandru Toader, vizat de plângeri ale unor studente

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 11:58

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este vizat de acuzații grave formulate de două studente, care susțin că ar fi fost supuse unor presiuni și propuneri cu caracter intim în schimbul promovării examenelor. Tinerele au relatat pentru Reporter de Iași că ar fi fost chemate în spații private, inclusiv în biroul notarial unde cadrul didactic lucrează, iar discuțiile despre evaluări ar fi fost deturnate către subiecte personale și intime.

Cele două afirmă că insistențele ar fi continuat prin mesaje pe rețelele sociale și că situațiile trăite le-au afectat profund.

Întrebat de aceeași publicație despre acuzațiile care i se aduc, Alexandru Toader nu a oferit un răspuns clar, declarând doar că „nu comentează” și că orice afirmație ar putea fi interpretată.

După apariția articolului, fostul rector Tudorel Toader, tatăl lectorului acuzat, a reacționat public, numind textul „un articol de șantaj” și un atac defăimător la adresa fiului său. El susține că Alexandru Toader își desfășoară activitatea „cu onestitate și corectitudine” și consideră că există persoane interesate să îi vâneze postul universitar. În mesajul său, fostul rector afirmă că justiția trebuie să clarifice situația.

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași spune că va analiza cazul în interiorul Comisiei de Etică, după cum a precizat rectorul Liviu-George Maha.

Liviu-George Maha:  La ora 12:00 va avea loc ședința Comisei de Etică a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul acesteia, domnul președinte Atasiei, președintele Comisei de Etică, va propune autosesizarea, deci sesizarea din oficiu a Comisei de Etică în ceea ce privește lucrurile publicate astăzi. Instituțional, conducerea executivă a universității și a facultății de drept în această cauză încurajează, face un apel pentru ca studenții universității să sesizeze orice abatere de la etica universitară, acțiuni să spunem asociate acestui domeniu, inclusiv cele anonime, în baza noii legislații, noilor reglementări în vigoare, vor fi analizate de Comisia de Etică.

Poliția din Iași a anunțat că s-a sesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind presupusele avansuri făcute unor studente de către Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.Inspectoratul de Poliție Județean Iași precizează că au fost inițiate verificări pentru clarificarea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Ancheta este în desfășurare, după cum a precizat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la faptul că un bărbat ar fi făcut avansuri unor studente, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-au autosesizat din oficiu cu privire la aspectele prezentate în mediul online, fiind demarate verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

(Radio Iași/ FOTO Facebook personal Alexandru Toader)
