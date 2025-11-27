Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Primăria Iași contestă executarea silită la CET

(AUDIO) Primăria Iași contestă executarea silită la CET

(AUDIO) Primăria Iași contestă executarea silită la CET

27 noiembrie 2025


Primăria Iași contestă toate demersurile privind executarea silită a bunurilor fostului CET Iași.

Primarul Mihai Chirica a amintit că, în urmă cu doi ani, Înalta Curte a stabilit că activele CET fac parte din domeniul public și nu pot fi executate.

CET Iași a intrat în insolvență în 2012, iar falimentul a fost declarat în 2014.

Lichidatorul judiciar a solicitat primăriei să returneze instalațiile de producere a agentului termic.

Municipalitatea susține că aceste active sunt publice și au fost operate în timp de Dalkia, Veolia și Termo-Service, după ce cum a afirmat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Este total incorect, pentru că acele active sunt nefuncționale; ele sunt nefuncționale de prin anul 2012, nu au mai produs nimic și sunt, practic, fier vechi. A fost și o încercare de înșelătorie pe față, pentru că ele au fost vândute sub statutul de fier vechi, fără a fi trecute prin Consiliul de Administrație, după care au devenit active funcționale. Cum să plătești chirie la fierul vechi? Fierul vechi nu produce nimic; pe de o parte, ei când le doresc, le doresc fier vechi, așa le-au trecut acolo, pe de altă parte, spun că sunt funcționale. Deci este, să spunem, o incompatibilitate, motiv pentru care am făcut apel și vom merge până la capăt.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

