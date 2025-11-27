(AUDIO) Primăria Iași contestă executarea silită la CET

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 12:26



Primăria Iași contestă toate demersurile privind executarea silită a bunurilor fostului CET Iași.

Primarul Mihai Chirica a amintit că, în urmă cu doi ani, Înalta Curte a stabilit că activele CET fac parte din domeniul public și nu pot fi executate.

CET Iași a intrat în insolvență în 2012, iar falimentul a fost declarat în 2014.

Lichidatorul judiciar a solicitat primăriei să returneze instalațiile de producere a agentului termic.

Municipalitatea susține că aceste active sunt publice și au fost operate în timp de Dalkia, Veolia și Termo-Service, după ce cum a afirmat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Este total incorect, pentru că acele active sunt nefuncționale; ele sunt nefuncționale de prin anul 2012, nu au mai produs nimic și sunt, practic, fier vechi. A fost și o încercare de înșelătorie pe față, pentru că ele au fost vândute sub statutul de fier vechi, fără a fi trecute prin Consiliul de Administrație, după care au devenit active funcționale. Cum să plătești chirie la fierul vechi? Fierul vechi nu produce nimic; pe de o parte, ei când le doresc, le doresc fier vechi, așa le-au trecut acolo, pe de altă parte, spun că sunt funcționale. Deci este, să spunem, o incompatibilitate, motiv pentru care am făcut apel și vom merge până la capăt.

