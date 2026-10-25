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(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță schimbări în plata gărzilor medicilor și rezidenților

(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță schimbări în plata gărzilor medicilor și rezidenților

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 09:43

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat ieri, la Iaşi, că una dintre priorităţile mandatului său vizează gărzile medicilor şi rezidenţilor şi plata acestora.

El spune că, în primele trei luni ale mandatului său, va fi regândit modul în care se desfăşoară şi se finanţează gărzile: ”Prioritățile acestui mandat, dacă doriți, sunt adaptarea progresivă a tarifului de gardă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru medicii care realizează o gardă, va exista un tarif, pentru cei care vor face două gărzi, pentru a doua gardă tariful va fi mai mare, la a treia gardă pe lună, tariful va fi și mai mare. Este un mecanism de stimulare pe deoparte, dar și de plată corespunzătoare pe măsura muncii și pe măsura epuizării până la urmă. Și da, susțin plata gărzilor pentru rezidenți, inclusiv pentru cei de anul întâi.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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