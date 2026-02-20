Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun: Integrarea Universității ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei va consolida centrul academic din sudul țării

(AUDIO) Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun: Integrarea Universității ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei va consolida centrul academic din sudul țării

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 09:00


Integrarea Universității din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei reprezintă o măsură de consolidare a centrului academic din sudul țării, a susținut, în emisiunea Starea Educației, ministrul de resort de la Chișinău, Dan Perciun.

Potrivit acestuia, decizia vine pe fondul scăderii numărului de studenți și al unui spectru limitat de programe de studii. Măsura a generat însă nemulțumiri atât în România cât și în Republica Moldova, fiind lansată și o petiție împotriva fuziunii.

Ministrul Dan Perciun a precizat, în emisiunea Starea Educației, că au avut loc consultări la nivel local și discuții cu partenerii de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, cu care Universitatea din Cahul are o strânsă colaborare: ”Noi în procesul de integrare, mai ales în ultimile două luni de zile, am văzut diverse opinii, am avut discuții largi și la Cahul, am discutat și cu cei de la Galați și am apreciat poziția lor prin care și-au manifestat deplina deschidere să continuie colaborarea, în oricare format nu ar funcționa mai departe universitatea. Cu Universitatea Tehnică a Moldovei ei au o relație de lungă durată, se cunosc bine și acele colaborări care au fost pornite vor continua cu siguranță și în modelul propus și aprobat deja. Noi nu am avut nicio poziție oficial de la Ministerul Educației, de la Ministerul de Externe cu privire la decizia pe Cahul și cred că este și corect așa, pentru că,  în final, este o decizie a Republici Moldova, care ține de sistemul nostru de învățământ superior și cum îl organizăm noi.”

Potrivit ministrului educației din Republica Moldova, integrarea ar urma să permită diversificarea programelor de studii la Cahul, atragerea unor investiții mai mari și creșterea atractivității ofertei educaționale pentru tinerii din sudul Republicii Moldova.

Guvernul de la Chişinău a adoptat la 4 februarie hotărârea prin care Universitatea ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul este absorbită în structura Universității Tehnice a Moldovei, urmând să fie instituit Centrul universitar omonim.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO pagina facebook Ministrul Educației)

Etichete:
(AUDIO) Mâine începe la Piatra Neamț cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară, etapa regională FIRST Tech Challenge România
Prim plan vineri, 20 februarie 2026, 10:08

(AUDIO) Mâine începe la Piatra Neamț cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară, etapa regională FIRST Tech Challenge România

La Piatra Neamț începe, mâine, 21 februarie, etapa regională a competiției FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică...

(AUDIO) Mâine începe la Piatra Neamț cea mai mare competiție de robotică pentru licee din țară, etapa regională FIRST Tech Challenge România
La Bacău au fost confiscaţi peste 200 de metri cubi de material lemnos
Prim plan vineri, 20 februarie 2026, 07:27

La Bacău au fost confiscaţi peste 200 de metri cubi de material lemnos

Peste 200 de metri cubi de lemne, în valoare de aproximativ 65.000 de lei, au fost confiscate la Bacău în urma controalelor efectuate de Garda...

La Bacău au fost confiscaţi peste 200 de metri cubi de material lemnos
Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Prim plan vineri, 20 februarie 2026, 07:19

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei

Majorarea salariului minim va fi aprobată în perioada următoare, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o conferință de presă la...

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Nicușor Dan, declarații după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
Prim plan vineri, 20 februarie 2026, 06:53

Nicușor Dan, declarații după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii

UPDATE: Președintele a declarat în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, după ce a participat la Consiliul pentru Pace, că România...

Nicușor Dan, declarații după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
Prim plan joi, 19 februarie 2026, 12:58

(AUDIO) Campusul AGRITECH din Iași, aproape de finalizare: cel mai amplu proiect de învățământ dual din regiune, cu o investiție de peste 25 de milioane de euro

La Iași, ar urma să fie finalizat, în vara acestui an, unul dintre cele importante proiecte educaționale din regiune, campusul AGRITECH, realizat...

(AUDIO) Campusul AGRITECH din Iași, aproape de finalizare: cel mai amplu proiect de învățământ dual din regiune, cu o investiție de peste 25 de milioane de euro
Prim plan joi, 19 februarie 2026, 11:47

Drumurile naționale și județene din Vrancea, redeschise traficului

Ca urmare a intervențiilor desfășurate în teren de echipele operative și a mobilizării tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea...

Drumurile naționale și județene din Vrancea, redeschise traficului
Prim plan joi, 19 februarie 2026, 11:30

Neamţ: Autorităţile au descoperit la Roman 44 de instalaţii clandestine de energie electrică şi gaze naturale

Jandarmii, împreună cu reprezentanţii Delgaz Grid, au descoperit, în municipiul Roman, 44 de instalaţii clandestine de energie electrică şi...

Neamţ: Autorităţile au descoperit la Roman 44 de instalaţii clandestine de energie electrică şi gaze naturale
Prim plan joi, 19 februarie 2026, 10:24

METEO: Precipitații în general moderate cantitativ, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații în general...

METEO: Precipitații în general moderate cantitativ, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece