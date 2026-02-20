(AUDIO) Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun: Integrarea Universității ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei va consolida centrul academic din sudul țării

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 09:00





Integrarea Universității din Cahul în Universitatea Tehnică a Moldovei reprezintă o măsură de consolidare a centrului academic din sudul țării, a susținut, în emisiunea Starea Educației, ministrul de resort de la Chișinău, Dan Perciun.

Potrivit acestuia, decizia vine pe fondul scăderii numărului de studenți și al unui spectru limitat de programe de studii. Măsura a generat însă nemulțumiri atât în România cât și în Republica Moldova, fiind lansată și o petiție împotriva fuziunii.

Ministrul Dan Perciun a precizat, în emisiunea Starea Educației, că au avut loc consultări la nivel local și discuții cu partenerii de la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, cu care Universitatea din Cahul are o strânsă colaborare: ”Noi în procesul de integrare, mai ales în ultimile două luni de zile, am văzut diverse opinii, am avut discuții largi și la Cahul, am discutat și cu cei de la Galați și am apreciat poziția lor prin care și-au manifestat deplina deschidere să continuie colaborarea, în oricare format nu ar funcționa mai departe universitatea. Cu Universitatea Tehnică a Moldovei ei au o relație de lungă durată, se cunosc bine și acele colaborări care au fost pornite vor continua cu siguranță și în modelul propus și aprobat deja. Noi nu am avut nicio poziție oficial de la Ministerul Educației, de la Ministerul de Externe cu privire la decizia pe Cahul și cred că este și corect așa, pentru că, în final, este o decizie a Republici Moldova, care ține de sistemul nostru de învățământ superior și cum îl organizăm noi.”

Potrivit ministrului educației din Republica Moldova, integrarea ar urma să permită diversificarea programelor de studii la Cahul, atragerea unor investiții mai mari și creșterea atractivității ofertei educaționale pentru tinerii din sudul Republicii Moldova.

Guvernul de la Chişinău a adoptat la 4 februarie hotărârea prin care Universitatea ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul este absorbită în structura Universității Tehnice a Moldovei, urmând să fie instituit Centrul universitar omonim.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO pagina facebook Ministrul Educației)