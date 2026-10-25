(AUDIO) Ministerul Sănătății caută soluții pentru finanțarea medicamentelor oncologice. Bugetele ar putea fi suplimentate la rectificare

Publicat de Andreea Drilea, 25 octombrie 2026, 09:37

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat ieri, la Iaşi, că a discutat cu conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate despre problema asigurării medicamentelor pentru pacienţii oncologici şi că se calculează bugetele necesare pentru a fi prinse la prima rectificare bugetară.

El a reamintit că, în urmă cu câteva zile, a suplimentat bugetul unităţilor de primire a urgenţelor, a serviciilor de ambulanță şi a zonelor critice din sistemul de sănătate cu 150 milioane de lei, pentru a evita colapsul: ”Într-adevăr, finanțarea sistemului de sănătate, cel puțin în ultimele cinci luni de zile, a fost una critică, fără precedență în sistemul de sănătate. Am reușit împreună cu colegii din Ministerul Sănătății să identificăm resurse în interiorul Ministerului Sănătății, am realocat sume din proiecte care aveau planificate plățile pentru luna decembrie, am luat de acolo bugetele și le-am mutat în zona critică, în zona de siguranță națională până la umă, și anume unitățile de primire urgențe și ambulanțe, și sigur că rectificarea bugetară va suplimenta bugetul și vom continua proiectele pe care le-am început.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)