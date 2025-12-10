(AUDIO/FOTO) 146 de ani de excelență la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 11:51

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași marchează, în aceste zile, 146 de ani de la înființare.

În Aula Universității au loc, astăzi, ceremoniile aniversare, iar mâine vor fi sărbătoriți 60 de ani de la înființarea Facultății de Farmacie.

Rectorul, Viorel Scripcariu: ”Pentru noi 146 de ani înseamnă, în primul rând, un respect pentru înaintașii noștri. Astăzi lansăm comunitatea Alumnei, în care noi dorim să aducem toți absolvenții noștri care practică meseria atât în țară cât și în diverse colțuri ale lumii. Să-i aducem împreună ca în felul acesta să facem Universitatea de Medicină și Farmacie să devină tot mai puternică.”

În ceea ce privește investițiile din cadrul UMF Iași, rectorul Viorel Scripcariu a declarat că anul viitor va fi finalizat centrul de cercetări fundamentale în domeniul medicinei și vor începe lucrările de consolidare a Policlinicii Stomatologice de la boltă, precum și cele de la sala de sport și de la cantină: ”Proiecte de infrastructură sunt multe, unele sunt în derulare, sperăm ca în anul viitor să finalizăm Centrul de Cercetări Fundamentale, începe lucrările la Policlinica Boltă, cum era cunoscută înainte, Casa Asigurării Meseriașilor, sala de sport, cantina, sunt multe proiecte care sunt în derulare. Am început învățământul medico-militar și la Iași, suntem mândri de acest lucru și sperăm că și pe viitor va fi de succes.”

Cotidianul francez „Le Figaro” arăta, într-un documentar publicat recent, că Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași se află pe locul al doilea la nivel european în ceea ce privește curricula universitară predată studenților francezi, care urmează facultatea în afara granițelor țării, și pe locul al treilea la condițiile de cazare și gradul de atractivitate al orașului.

