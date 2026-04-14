(AUDIO) Focar de Salmonella la o fermă din Galați: intervenție rapidă a autorităților

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 12:25

60 de mii de găini de la o fermă din localitatea Buceşti, județul Galați, urmează să fie sacrificate şi neutralizate, după ce analize de laborator au confimat prezența bacteriei Salmonella.

Producătorul – care deține ferme de păsări în mai multe județe ale Moldovei – a restras, deja, de pe piață, un milion și jumătate de ouă care au fost date spre comercializare în Vaslui, înainte de sărbătorile de Paște.

Totuşi, autoritățile precizează că nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie pentru gospodăriile din apropierea fermelor, deoarece nu există niciun pericol de contaminare.

Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Galați, Mihaela Hâncu: ”Administratorul optează pentru varianta sacrificării păsărilor în partidă separată, urmând ca acesta să ia legătura cu un reprezentant al unui abator din Polonia, care abatorizează păsari, care vin din ferme în care există confirmare de Salmonella Enteritidis. Sunt două hale contaminate, capacitatea de cazare a unei hale este de 30.000, deci 60.000 de capete. Restricțiile privesc strict halele contaminate. Localitatea și crescătorii de păsări de acolo nu au nicio treabă pentru că Salmonella nu este o viroză, deci nu se transmite.”

