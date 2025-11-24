Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Consiliul Județean Iași decide noul interimar la Spitalul de Copii

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 12:50

Conducerea Consiliului Județean Iași va anunța în zilele următoare persoana care va prelua interimatul la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.
Anunțul a fost făcut de președintele forului, Costel Alexe, în plenul ședinței de astăzi.
Decizia vine după demisia managerului interimar Veronica Leonte, care a invocat motive personale.
Costel Alexe: La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” actul medical merge mai departe, atunci când vine vorba de actul administrativ am luat act de demisia doamnei manager Veronica Leonte și evident în perioada următoare vom anunța cine va asigura interimatul. Când vom identifica persoana care practic poate să ducă mai departe această misiune de administrativă la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, vă vom anunța. Nu am nicio listă scurtă nici la aeroport, nici la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, ceea ce mă interesează astăzi este ca toate entitățile din coordonarea Consiliului Județean Iași să funcționeze cât se poate de bine.
Situația din spital rămâne tensionată după cele opt decese înregistrate în această vară în secția de terapie intensivă, pe fondul unei infecții bacteriene.
Liderul opoziției din Consiliul Județean, social-democratul Cristi Stanciu, a afirmat că asupra spitalului au existat ingerințe politice.
El susține că unitatea medicală are nevoie de o „resetare completă”, cu un nou Consiliu de Administrație și un manager apolitic.
Cristi Stanciu: Consiliul de administrație a avut un rol pur decorativ, iar toate procedurile manageriale, după cum ați văzut și dumneavoastră, și au fost confirmate inclusiv de controlul ministerial, sunt viciate. Cred că acolo trebuie făcută o resetare completă, propunere chiar de schimbare a membriilor Consiliului de administrație, de schimbare a management-ului și de neamestec în treburile spitalului, din punct de vedere managerial, din partea forului tutelar, proiect de Consiliul Județean.

