(AUDIO) Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere

Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu" din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 07:22

Astăzi, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași marchează 170 de ani de tradiție, vocație și cunoaștere.

Evenimentul aniversar are loc în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” și reunește personalități ale vieții publice, academice, culturale și religioase din România.

Cu acest prilej, ministrul Educației, Daniel David, va transmite un mesaj despre rolul școlii pedagogice în formarea dascălilor. În cadrul evenimentului vor fi acordate diplome și distincții foștilor directori și profesori ai instituției. Programul include și un recital susținut de soprana Elena Moșuc.

Aniversarea evidențiază continuitatea și impactul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași asupra educației românești, instituția rămânând un reper național în formarea cadrelor didactice, după cum a declarat pentru postul nostru de radio, directorul colegiului, Lăcrămioara Iordăchescu: ”Este este cea mai veche instituție formatoare de învățători și educatoare din țară, mai precis 170 de ani, așadar suntem onorați de faptul că facem un efort și sufletesc și material să marcăm cum se cuvine, iar pentru mentalul colectiv ieșean și național să rămână ca reper. În perioada interbelică, această instituție era considerată drept model pentru toate școlile pedagogice din Peninsula Balcanică. Atunci se cuvine să-i redăm locul pe care îl merită, cu atât mai mult cu cât, este instituția care are cele mai multe clase de profil pedagogic din țară, 21 de clase cu profil pedagogic din țară. Anul acesta a fost într-adevăr sub semnul 170.”

