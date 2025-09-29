VASLUI: Accident feroviar la Băcești: două persoane au ajuns la spital după ce un autoturism a fost lovit de tren

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 07:40

În această dimineață, la Băcești, jud. Vaslui, un autoturism în care se aflau patru persoane a fost lovit de un tren. La fața locului au intervenit două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o ambulanță a Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Negrești.

Echipajele medicale au găsit două victime conștiente și coerente, ambele cu traumatism lombar. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 26 și 28 de ani, care au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru îngrijiri medicale.

Celelalte două persoane aflate în autoturism au suferit contuzii minore și au refuzat transportul la spital.

Radio Iași/Vasile Geles