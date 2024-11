Seceta face probleme, recoltele fiind în pericol în multe zone ale ţării

1 iulie 2022

Realizator: Ciprian Sasu – Ne aşteaptă o nouă zi caniculară. Toată ţara, cu excepţia zonelor montane, se află şi astăzi sub avertizării meteorologice de căldură şi disconfort termic.

Cel mai rău va fi în judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi Bistriţa-Năsăud unde este cod roşu. Acolo se vor atinge şi 39 de grade la umbră.

Şi seceta face probleme, recoltele fiind în pericol în multe zone ale ţării.

În judeţul Vrancea, mai mulţi fermieri au discutat cu autorităţile locale, pe tema pierderilor masive din acest an. O problemă o constituie şi excluderea din poliţele de asigurare a riscurilor legate de secetă.

Reporter: Gabriel Sava – Ultimele estimări indică circa 20.000 de hectare calamitate la nivelul judeţului Vrancea. Producţiile de cereale sunt mai mici anul acesta şi cu 70%, iar în lipsa ploilor sau a irigaţiilor, culturile de primăvară, precum porumbul sau floarea soarelui, riscă să se usuce integral. Deficitul de apă în sol a ajuns la valoarea de peste 500 de litri pe metru pătrat, echivalenta precipitaţiilor care cădeau până acum o perioadă într-un an întreg. Este, în opinia fermierilor vrânceni, cel mai secetos an din ultimii 30-40 de ani, iar situaţia nu pare să se îndrepte către o rezolvare. Temperaturile ridicate şi lipsa apei din sol fac ca, şi în cazul culturilor care beneficiază de irigaţii, să se înregistreze probleme, aşa că cei care au acces la apă iau în calcul să ude pe timp de noapte. Cea mai mare suprafaţă agricolă din judeţ nu are însă acces la niciun sistem de irigaţii, aşa că fermierii au cerut nu doar continuarea realizării canalul Siret Bărăgan, ci şi fonduri consistente pentru a amenaja sisteme de irigaţii şi în alte zone ale judeţului. Pe lângă toate necazurile, sunt şi societăţi de asigurări care nu despăgubesc fermierii în cazul calamitării producţiei din cauza secetei.

