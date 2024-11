Schimbare legislativă. Infracţiunile grave contra minorilor nu se prescriu

Publicat de , 3 iunie 2021, 17:47

Cei care comit infracţiuni grave contra minorilor nu vor scăpa de pedeapsă toată viaţa. Deputaţii au adoptat, astăzi, în calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit căruia răspunderea penală pentru infracţiuni de sclavie, trafic de persoane, agresiune sexuală sau tortură asupra minorilor nu se prescrie.

Documentul, iniţiat de PNL, USR PLUS şi UDMR, prevede şi obligaţia martorilor de a raporta imediat dacă au cunoştinţă despre comiterea acestor fapte.

Deputatul PNL Gabriel Andronache: Acest demers este legitim în raport cu situaţia socială actuală din România, deoarece ţara noastă este principalul furnizor de carne vie în cadrul Uniunii Europene, din păcate, cât şi din perspectivă constituţională. Curtea a arătat că este opţiunea legiuitorului să aprecieze în funcţie de politica sa penală instituţia prescripţiei răspunderii penale.

Deputatul PSD Daniel Florea salută adoptarea proiectului de lege dar spune că se impun şi măsuri pentru protejarea intereselor victimelor.

Daniel Florea: Infracţiunea despre care se vorbeşte în această iniţiativă are urmări care nu se consumă numai pe moment, ci are impact pe termen lung şi asupra membrilor familiilor. Copiii rămân de multe ori cu sechele. Societatea are nevoie, în acest moment, să-şi recunoască problemele şi să încerce să le rezolve în ansamblu.

