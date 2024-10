Prim-ministrul Marcel Ciolacu: Niciun om de rând nu va fi afectat de măsurile fiscal bugetare pe care le-am luat în noua lege

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2023, 06:27

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat vineri, în judeţul Hunedoara, că oamenii de rând nu vor pierde venituri prin măsurile fiscal bugetare prevăzute în proiectul de lege pentru care guvernul şi-a angajat răspunderea şi consideră că pachetul referitor la funcţionarea jocurilor de noroc deranjează cel mai mult.

‘Eu am renunţat, după două săptămâni nu m-am mai uitat la televizor, m-am uitat la filme, am renunţat să văd şi eu de la televizor ce prăpăd o să fac în România cu măsuri fiscale, combaterea evaziunii sau cu reforma în sistemul bugetar. Nu este niciun capăt de ţară, nu este nicio măsură exagerată. Poate aş fi preferat şi eu, după două săptămâni de mandat, să nu fiu nevoit să vorbesc de acest pachet de măsuri. Nu este niciun om de rând afectat de măsurile pe care le-am luat în legea de asumare. Nu pierde niciun om de rând, niciun venit. Trebuie să existe echitate socială. PSD trebuie să fie ancorat la principiile sociale democrate europene. Nu mai sunt vremuri de haiducie. Da, am început cu şmecherii’, a declarat Marcel Ciolacu la Conferinţa Judeţeană a PSD Hunedoara.

Premierul a afirmat că niciuna dintre măsuri nu conduce la vreun faliment, iar România are un sistem bancar solid.

‘Tot mă întrebam care din pachetul acesta de legi deranjează cel mai mult sau care măsură. Nu-i niciuna care să aducă vreun faliment băncilor, toată lumea îşi doreşte un sistem bancar solid. România are un sistem bancar solid, cred că vreo 42 de bănci avem. Adevărat, România se împrumută mai scump, pentru că este o ţară cu un risc ridicat, pentru că avem cea mai lungă frontieră cu o ţară aflată în război. Când ai venituri suplimentare, un guvern responsabil vine şi impozitează aceste venituri excepţionale, fiindcă ele sunt excepţionale prin definiţie. Sunt pe o perioadă limitată. Aşa s-a întâmplat şi în pandemie, nu le-am luat, aşa s-a întâmplat şi în criza energetică. Nu le-am luat. Şi au făcut unii sute de milioane de euro din banii noştri, ai tuturor. Dacă nu reglementam preţul, aveam o inflaţie cu trei în faţă şi un popor total sărăcit. Alţii spuneau că să aşteptăm piaţa să regleze preţul, că se va scoate, se va scoate tot curentul din România. Am luat măsuri la 14 produse să fie preţul mai redus, să existe o alegere pentru cei cu venituri foarte reduse. La cele 14 produse de bază, trei zile a fost prăpăd în România, va fi o penurie la acele produse. Nu e nicio penurie’, a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul a susţinut că măsurile referitoare la sistemul jocurilor de noroc deranjează cel mai mult.

‘Mă întrebam care pachet, cred că pachetul în ceea ce priveşte sistemul de funcţionare a jocurilor de noroc, cred că acolo am deranjat cel mai mult şmecheria. Sunt interese majore în jurul unui unui guvern, sunt interese economice. S-a dus perioada schimbării sistemului fiscal în Parlament, după anumite interese. E nevoie de o reformă fiscală. Nu avem timp. Nu am un mandat foarte lung, dar vreau în acest mandat să-mi respect promisiunile’, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a subliniat, referitor la reformele din sistemul bugetar, că nu vor fi persoane dată afară, dar unii angajaţi cu funcţii de conducere vor trece pe funcţii de execuţie.

‘Nu vă speriaţi de reformele din sistemul bugetar. O să se cearnă lucrurile, o să desfiinţeze instituţii, o să comaseze instituţii. Nu va fi nimeni dat afară, nu mai eşti şef, treci pe execuţie, dar la un moment dat trebuie performanţa s-o alegi. Trebuie să existe o competiţie, la fel cum e la noi în partid, în guvern şi în sistemul bugetar. Nu e suficient doar să te duci la serviciu’, a conchis Marcel Ciolacu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro